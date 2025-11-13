En la tarde del 13 de noviembre se llevó a cabo uno de los eventos más importantes de la música latina, los Premios Latin Grammy, en donde se reconoce y celebra la excelencia, otorgando un galardón a los artistas que son seleccionados en cada una de las categorías.

En la ceremonia brillaron grandes artistas colombianos, como Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella, quienes recibieron un galardón en la clasificación de Álbum de cumbia/vallenato con la canción titulada El último baile.

Latin Grammys 2025 | Foto: Fotos: Tomada de redes sociales

Cien años de soledad triunfó en los Latin Grammy

La adaptación de Cien años de soledad, inspirada en la obra de Gabriel García Márquez, marcó un momento histórico al darle a Netflix su primer Latin Grammy, pues la serie obtuvo el premio a Mejor Música para Medios Visuales en la edición 2025.

El reconocimiento destaca el trabajo del compositor colombiano Camilo Sanabria, quien se encargó y creó la ambientación sonora de Macondo. Su música mezcla lo local con una sensibilidad universal, lo que le permitió conquistar a la Academia por evocar la magia y la emoción del universo literario del reconocido escritor colombiano.

El proyecto también sumó la experiencia del productor y músico Juancho Valencia, múltiple ganador del Latin Grammy. Su colaboración con Sanabria fue decisiva para construir una propuesta musical auténtica, donde la tradición, el mestizaje e innovación reflejan la identidad caribeña de aquel pueblo ficticio y emblemático.

Con este galardón, Cien años de soledad reafirma su relevancia como una de las producciones latinoamericanas más ambiciosas y como un emblema del talento creativo colombiano. Desde su estreno en diciembre de 2024, ha recibido elogios de la crítica y del público por su calidad y su elenco latinoamericano.

¿De qué trata Cien años de soledad?

Esta destacable serie se encuentra en Netflix, una de las plataformas de streaming favoritas de las personas, gracias a su amplio catálogo con el que ha logrado conquistar a la audiencia y su variedad en su contenido.

La historia sigue a José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, primos que desafían a sus familias para casarse y emprender un viaje que culmina en la fundación de Macondo. Varias generaciones enfrentarán amores imposibles, guerras, locura y una antigua maldición que los condena a cien años de soledad.

Cien años de soledad fue publicada en 1967 y es una de las obras emblemáticas de Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal de enorme repercusión popular, cuenta con más de 50 millones de ejemplares vendidos y ha sido traducida en más de 40 idiomas.

¿Qué es Dynamo?