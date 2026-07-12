El municipio de Mosquera tiene nuevo canal de atención al ciudadano: así funciona

La Alcaldía de Mosquera viene avanzando en la consolidación de una gestión documental moderna, eficiente y alineada con los principios de transparencia, acceso a la información y transformación digital.

Mosquera se blinda: resultados y tecnología marcan la nueva estrategia de seguridad

De acuerdo con la Alcaldía, este proceso está siendo liderado por la Secretaría General y de Desarrollo Institucional, dentro de una de las metas estratégicas contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal, que se orienta al fortalecimiento institucional y la modernización de la administración.

La administración municipal informó que, a partir de las necesidades identificadas, se estructuró una hoja de ruta que permitió planificar e implementar de manera progresiva las acciones requeridas.

Para ello, se actualizaron los principales instrumentos archivísticos de la entidad, entre ellos el Programa de Gestión Documental y las Tablas de Retención Documental, garantizando una mejor organización.

También se implementaron estrategias orientadas al fortalecimiento del proceso archivístico, entre las cuales se destaca la tercerización del servicio de custodia documental, para la preservación del patrimonio documental.

La Alcaldía de Mosquera también avanzó en el diseño del modelo de requisitos para la selección e implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo.

Mosquera le apuesta a la transformación social para mejorar la calidad de vida de sus habitantes

Este modelo contempla funcionalidades clave como la producción documental electrónica, la ventanilla electrónica de correspondencia, la gestión de expedientes electrónicos, la automatización de procesos mediante BPM, la parametrización de las Tablas de Retención Documental y la generación de documentos con valor probatorio mediante la implementación de certificados de firma digital, sentando las bases para una gestión documental completamente integrada y orientada a las necesidades del ciudadano.

Adicionalmente, la ciudadanía ya puede radicar sus trámites y PQRSD a través de TINGUA. Con este “le damos un paso decisivo a la modernización de nuestra Alcaldía”, señaló el alcalde de Mosquera, Nelson Parra Laguna.

El mandatario del municipio cundinamarqués explicó que se trata de una herramienta que permite garantizar procesos más eficientes y transparentes, y estar más cerca a la ciudadanía.

A través de este, los mosquerunos podrán dar seguimiento a cada trámite, contar con trámites más ágiles, consultar información de manera rápida y recibir respuesta en un menor tiempo.

TINGUA, el nuevo canal de atención al ciudadano en el municipio de Mosquera. Foto: Suministrada a Semana