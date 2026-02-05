Deportes

Mosquera presenta su espectacular estadio con todos los protocolos FIFA, que será sede de un equipo del FPC

El municipio de Mosquera (Cundinamarca) sorprende al fútbol colombiano con su nuevo e imponente estadio.

William Horacio Perilla Gamboa

5 de febrero de 2026, 11:56 p. m.
Nuevo estadio de Mosquera.
Nuevo estadio de Mosquera. Foto: Alcaldía de Mosquera.

Sorpresa total para el fútbol colombiano. El municipio de Mosquera realizará este 8 de febrero la apertura oficial de su nuevo Estadio Municipal, una obra estratégica desarrollada en articulación entre la Administración municipal (Alcaldía) y la Gobernación de Cundinamarca, con una inversión total superior a $71.630 millones, que fortalece la infraestructura deportiva de la zona y del departamento.

El escenario cuenta con una cancha profesional certificada por la FIFA y una capacidad para 5.256 espectadores, distribuidos en 4.756 cupos en graderías baja y media, y 500 cupos en palcos, cumpliendo con los estándares de accesibilidad, seguridad y operación exigidos para el fútbol profesional colombiano.

El proyecto está ubicado en un predio de más de 29.000 metros cuadrados, con un área construida aproximada de 15.522 metros cuadrados, e integra camerinos de alto estándar, cuartos técnicos y zonas de preparación deportiva. Además, dispone de ocho locales comerciales, 16 concesiones, cuatro salas VIP, cuatro cabinas de transmisión y dos salones de eventos, lo que amplía su capacidad para albergar competencias deportivas y actividades culturales de carácter regional y nacional.

Nuevo estadio de Mosquera. Foto: Oficial Alcaldía de Mosquera

La culminación del estadio fue posible gracias a una inversión adicional superior a $12.000 millones por parte de la Administración Municipal, recursos destinados a finalizar este proyecto estratégico. Al respecto, el alcalde Nelson Hernán Parra Laguna señaló: “Durante nuestra administración ejecutamos más de 12.000 millones de pesos para finalizar este estadio, dotándolo de iluminación deportiva de alto desempeño para partidos nocturnos, redes eléctricas y contra incendios, zonas de calentamiento y vestimenta completamente dotados, cabinas de transmisión y espacios públicos articulados con la Villa Olímpica”.

Nuevo estadio de Mosquera para el Real Cundinamarca

El Estadio Municipal de Mosquera será la casa oficial del equipo de fútbol profesional Real Cundinamarca. Como parte de la jornada de apertura, el equipo local disputará un encuentro frente a Itagüí Leones FC, en el marco del Torneo BetPlay. Adicionalmente, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m. se realizarán recorridos guiados por el escenario, mientras que el acto protocolario de apertura está previsto para las 4:00 p. m.

Nuevo estadio de Mosquera. Foto: Oficial Alcaldía de Mosquera.

Con esta obra, Mosquera consolida su infraestructura deportiva y amplía su capacidad para albergar eventos de alto nivel, fortaleciendo el deporte, la convivencia y el desarrollo del municipio.

Nuevo estadio de Mosquera. Foto: Oficial Alcaldía de Mosquera.

“Hoy entregamos un escenario digno, funcional y preparado para el fútbol profesional y para la comunidad”, finalizó el alcalde del municipio.

