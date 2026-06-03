Google prueba una nueva herramienta para controlar la aparición de contenido en las búsquedas con IA: así funcionará

Google anunció las pruebas de un nuevo control que permite a los propietarios de los sitios web gestionar cómo sus enlaces y contenido aparecen en los resultados de búsqueda con inteligencia artificial (IA) de su buscador.

La función forma parte de una serie de novedades relacionadas con la IA en la búsqueda, diseñada para que los propietarios de las webs entiendan mejor su funcionamiento, conozcan el rendimiento que ofrece y accedan a las prácticas recomendadas actualizadas para mejorar su uso.

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Desde su blog, el gigante tecnológico afirma que los administradores de las webs podrán decidir si quieren que su sitio aparezca en los resultados que actualmente genera en la vista previa con IA, tanto en el buscador como en Discover y en el nuevo Modo IA.

Los propietarios de los sitios web podrán activar la opción en Search Console para evitar que su contenido aparezca en los resultados de búsqueda con inteligencia artificial, como el Modo IA, una herramienta que tanto revuelo ha levantado en el sector por su impacto en el tráfico de los medios, desde que lo desplegara el gigante tecnológico en todo el mundo y en España desde el 8 de octubre del año pasado.

Google se actualiza con nuevas funciones. Foto: Anadolu via Getty Images

Esta nueva experiencia del buscador ha socavado la confianza puesta por millones de sitios web en todo el mundo que han visto cómo las visitas ‘zero-clic’ han mermado la cantidad de usuarios que llegan a sus páginas web. De hecho, los datos de Similarweb recogidos en el informe sobre la crisis del tráfico orgánico de The Digital Bloom señalan que, en las búsquedas de actualidad, se ha pasado de una proporción de búsquedas sin acabar en un clic del 56% en 2024 al 69% en mayo de 2025.

Esto se debe a que la vista preliminar con IA o el Modo IA del buscador de Google aportan la información de valor al usuario, reduciendo las posibilidades de que pulse o haga clic sobre el enlace que muestra Google justo tras el pequeño resumen hecho con la IA generativa.

Los administradores de las webs podrán decidir si quieren que su sitio aparezca en los resultados que actualmente genera en la vista previa con IA. Foto: Getty Images/iStockphoto

Google afirma que los sitios web que opten por desactivar esta función no recibirán tráfico ni “impresiones” (el número de veces que un enlace se muestra en la pantalla del usuario) de las funciones de resultados de búsqueda con IA, y señala que “este control no será utilizado como una señal de posicionamiento para los resultados de búsqueda fuera de estas funciones de búsqueda”.

Esto significa que no alterará el ranking del sitio web en la experiencia de resultados de búsqueda que prácticamente no se había modificado hasta que llegó la vista con IA de Google, que fue lanzada oficialmente en mayo de 2024 en Estados Unidos, y que finalmente llegó a España en marzo de 2025 transformando totalmente lo que ha sido el buscador de Google.

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El gigante tecnológico indica que empezará a probar esta nueva funcionalidad en una serie de sitios web en el Reino Unido antes de realizar el despliegue general en todo el mundo.

Esta novedad se ha presentado conjuntamente con las nuevas métricas sobre la aparición de las páginas web en las funciones de búsqueda con IA generativa, el incremento del número de enlaces integrados en las respuestas con IA, las fuentes preferidas y las etiquetas de suscripción para identificar contenidos de pago o suscripción.

*Con información de Europa Press.