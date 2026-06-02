¿Qué comen los genios en Google? Así fue la visita al corazón de la compañía más valiosa del mundo

El Google I/O, donde la compañía presentó sus más recientes lanzamientos y desarrollos de inteligencia artificial, no es un evento cualquiera.

Los cambios drásticos que Google anunció

Entrada al complejo de Google en Mountain View, California, Estados Unidos. Foto: Camilo Cetina

Es un espacio en el que confluyen diferentes culturas, la pasión por la tecnología y el interés por entender, a fondo, cómo operará el gigante tecnológico en los próximos años.

SEMANA fue uno de los invitados y solo con llegar a Mountain View, en California, se sabe que Google es el protagonista.

Edificios que llevan su logo aparecen por todo lado; calles con sus nombres, cada detalle haciendo alusión a la compañía que hoy por hoy es catalogada como la más valiosa del mundo.

Y qué decir de las coloridas bicicletas de Google que sirven para que quienes trabajan allí se muevan entre la pequeña ciudad donde opera el buscador más utilizado del mundo.

¿Cómo fue el Google I/O?

A medida que se acercaba el Shoreline Amphitheatre, escenario donde el CEO de Google, Sundar Pichai, revelaría lo nuevo de la compañía, las filas comenzaban a hacerse más largas y se percibía, en el ambiente, la pasión que la tecnología despierta, no solo en quienes utilizan a diario todas estas herramientas, sino entre quienes íbamos a registrar este evento de magnitud mundial.

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Las bicicletas de Google para sus colabaoradores y las texturas y figuras que permiten crear las herramientas de IA del gigante tecnológico. Foto: Camilo Cetina

No se trataba de un simple anuncio. Era el comienzo de una nueva era en inteligencia artificial donde Google y Gemini estaban a punto de poner sobre la mesa capacidades y desarrollos nunca antes vistos.

Al entrar no sobraron los saludos en múltiples idiomas, barrera que, literalmente, ya quedó atrás, justamente gracias a los traductores en línea que le permiten, a cualquier persona en el mundo, comunicarse sin ningún problema.

Todos caminábamos con afán para lograr un buen puesto en el escenario principal y poder entender, al detalle, y de la mano de Pichai, una de las personas más influyentes en el ámbito tecnológico, cómo sería el mundo a partir de ese momento.

El momento de la revelación en el Shoreline Amphitheatre

Luego de esperar por algunos minutos, el escenario estaba copado en un abrir y cerrar de ojos. No había silla vacía y todos deseábamos que apareciera en escena aquel personaje.

Finalmente, se abrió el telón y comenzó la famosa Keynote, como se le llama a esta conferencia.

Paso a paso explicó todo lo que Google tenía preparado. Fiel a su estilo, sereno y sin mucho protagonismo, captó de inmediato la atención de los presentes y de quienes seguían la transmisión a través de sus redes sociales.

Rápidamente, Pichai puso sobre la mesa datos relevantes de cómo el mundo utiliza la inteligencia artificial y, en particular, las herramientas de Google.

Al mes, el gigante tecnológico procesaba 9,7 billones de solicitudes; ahora, responde 3.2 cuatrillones de inquietudes, lo cual deja claro cómo el mundo, cada vez más, convive a diario con la inteligencia artificial.

Google I/O, un espacio donde confluyen tecnología y el mundo geek. Foto: Camilo Cetina

Por ejemplo, Gemini superó los 900 millones de usuarios activos al mes, lo cual la convierte en una de las herramientas de IA más utilizadas en el planeta.

Luego de Pichai aparecieron en escena otros altos ejecutivos de Google.

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Demis Hassabls, CEO de Google DeepMind, presentó la familia de modelos Gemini y el modelo avanzado Gemini Omni.

presentó la familia de modelos Gemini y el modelo avanzado Gemini Omni. Elizabeth Reid, vicepresidenta de Búsqueda , fue la encargada de revelar la mayor actualización del famoso buscador en 25 años. Ahora, potenciado con más inteligencia artificial y buscadores que operarán incluso cuando la persona esté desconectada.

, fue la encargada de revelar la mayor actualización del famoso buscador en 25 años. Ahora, potenciado con más inteligencia artificial y buscadores que operarán incluso cuando la persona esté desconectada. El siguiente turno fue para Josh Woodward, vicepresidente de Google Labs, Gemini y AI Studio, encargado de entregarle a los desarrolladores información sobre cómo desde ahora podrán crear agentes autónomos, algo bastante llamativo para la industria.

encargado de entregarle a los desarrolladores información sobre cómo desde ahora podrán crear agentes autónomos, algo bastante llamativo para la industria. Después de él, en el escenario apareció el director de Google Labs, Shahram Izadi, quien abordó un tema muy particular: el desarrollo de experiencias inmersivas y las nuevas tecnologías de inteligencia ambiental, punto al que Google ha venido apostándole con mucha fuerza.

quien abordó un tema muy particular: el desarrollo de experiencias inmersivas y las nuevas tecnologías de inteligencia ambiental, punto al que Google ha venido apostándole con mucha fuerza. Para hablar de Developer keynote y el uso de herramientas como vibe coding y nuevos flujos de trabajo con agentes, apareció Paige Balley , líder de ingeniería y relaciones con desarrolladores.

y nuevos flujos de trabajo con agentes, , líder de ingeniería y relaciones con desarrolladores. Y finalmente, Ellas Roman, director de Google Research, presentó las innovaciones y nuevas capacidades que incorporarán cada uno de los nuevos productos de Google.

Sundar Pichai, CEO de Google; Liz Reid, VP Search; y Koray Kavukcuoglu, CTO de Google DeepMind y arquitecto jefe de IA de Google. Foto: Camilo Cetina

El momento de probar todo lo nuevo de Google

Una vez culminó la presentación, comenzaron las experiencias. Literalmente, es como un Estéreo Picnic, de tecnología, en el que Google ajusta cada detalle para que los asistentes puedan interactuar con los nuevos desarrollos y vean de qué son capaces sus herramientas.

Desde la creación de imágenes con Nano Banana, la interacción con los nuevos modelos de Waymo (los carros autónomos de Google), hasta comprobar, por sí mismos, cómo el buscador, viejo amigo de todos los que usamos internet, era capaz de entregar información al detalle, con gráficos y diagramas. Algo realmente llamativo.

Los nuevos vehículos autónomos de Waymo se pudieron ver en el Google I/=. Foto: Getty

Mountain View, en California, es una ciudad bendecida por el sol. Casi siempre es de día, amanece temprano y oscurece muy tarde, por lo que el clima fue perfecto para poder interactuar con cada uno de los stands.

Charlas con los especialistas, demostraciones en vivo y en directo, entrevistas personalizadas y hasta espacios para comprar un recuerdo relacionado con esta experiencia, estuvieron siempre a disposición de los visitantes.

Las oficinas de Google

Visitar las oficinas de Google, en Mountain View, es algo épico. Allí es donde sucede la magia, donde trabajan para desarrollar todas las herramientas que a diario utilizamos desde nuestros computadores o dispositivos móviles.

Se ven sus coloridas bicicletas por todas partes y todo es muy tranquilo. Jardines muy bien cuidados, todo muy limpio y sobre todo, se transpira pasión por la tecnología.

Llama mucho la atención ver personas de diferentes países interactuando con total normalidad. Es un punto donde confluyen varias culturas y el lenguaje que las une es de la tecnología.

Con una sola foto se pueden crear imágenes como estas con Nano Banana, una de las herramientas más poderosas de Google. Foto: Camilo Cetina

¿Qué comen los genios en Google?

Espacios abiertos, lugares para probar los productos, salas para descansar; pero lo que más me llamo la atención fue su casino.

Muchos dicen ‘barriga llena, corazón contento’. Y aquí sí que aplica esto.

Mi pregunta al entrar al enorme restaurante fue cómo era posible tener contentas a tantas personas al mismo tiempo.

Googleplex, en Mountain View. Foto: Camilo Cetina

Y al ver lo que comían allí, encontré la respuesta.

Ya había dicho que es un lugar donde confluyen muchas culturas, y si hay algo que se extraña cuando se abandona el país de nacimiento es la comida.

Pues bien, en el restaurante hay de todo tipo de platos, diseñados para cumplir con cualquier dieta y para alegrar el corazón y la barriga de quienes pueden llegar a extrañar lo que comían en su casa.

Todo es tipo buffet y cada quien come lo que quiera y cuantas veces quiera.

Hay sushi, comida india, platos veganos, hamburguesas, pizza, pastas, arroces, sopas y todo lo que usted se pueda imaginar, y esto, solo es posible, gracias a la gran diversidad que nutre a Google.

Mucho se ha dicho sobre lo que un cerebro bien alimentado puede llegar a crear, y eso, justamente, es lo que sucede allí.

Llegada al complejo de Google en Mountain View, California. Foto: Camilo Cetina

Al final, queda la sensación de que es un ambiente bastante cómodo y que prioriza a sus empleados para que, de igual forma, ellos puedan dar lo mejor de sí y ayuden al crecimiento corporativo.

No les niego que me sentí entre ‘nerds’, si se me permite el término. Pero debo reconocer que esta cultura geek y de innovación tiene su encanto, más cuando se puede conocer el corazón de la compañía más valiosa del mundo.