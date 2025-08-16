Suscribirse

Ahora ya no solo vive en la memoria: Así puede encontrar los videos de TikTok que recién ha visto en su celular

TikTok ahora facilita recuperar los videos vistos recientemente sin buscarlos de nuevo.

Redacción Tecnología
16 de agosto de 2025, 11:29 a. m.
Encontrar un video que parecía perdido es posible con la opción de historial en TikTok.
Los usuarios pueden acceder a un registro de visualizaciones a través del Centro de actividades. | Foto: Getty Images

A muchos usuarios de TikTok les ha sucedido lo mismo: encuentran un video llamativo, lo ven de principio a fin, pero por error deslizan hacia otro contenido o cierran la aplicación sin marcarlo como favorito ni darle “me gusta”.

Cuando intentan volver a verlo, la búsqueda parece imposible y la única alternativa es confiar en la memoria para rastrear el perfil o las palabras clave relacionadas. Lo que pocos saben es que la propia plataforma dispone de una función que evita esa frustración y permite volver sobre los pasos para encontrar ese clip perdido.

El acceso al historial de reproducciones

El procedimiento para recuperar el contenido visto no requiere de aplicaciones externas ni trucos complicados.

El recorrido para revisar los videos vistos en TikTok inicia en el perfil y culmina en el historial del centro de actividades.
Con unos pasos básicos, el usuario puede hallar el historial de visualizaciones en la aplicación. | Foto: Semana - TikTok

Basta con abrir TikTok desde el dispositivo móvil e ingresar al perfil personal. En la parte superior derecha, conocido como el menú hamburguesa, el cual pertenece a las ‘configuraciones’ se dará clic y se entrará en el apartado con la opción Ajustes y privacidad, donde se concentran las configuraciones principales de la cuenta. Una vez allí, el usuario debe desplazarse hasta encontrar la pestaña Centro de actividades.

Dentro de ese espacio, la aplicación presenta distintas opciones, entre ellas la que resulta más útil en este caso: Historial de vídeos vistos. Al seleccionarla, se encontrará con un listado con los clips que han sido reproducidos en la cuenta durante los últimos días, permitiendo regresar fácilmente a aquellos que parecían haber quedado en el olvido.

Esta función se ha convertido en un recurso práctico para quienes consumen grandes cantidades de videos al día, ya que simplifica la búsqueda de un material específico sin necesidad de recordar con exactitud el nombre del creador o el sonido utilizado.

Más utilidades del Centro de actividades

El Centro de actividades no se limita únicamente a guardar un registro de visualizaciones. TikTok ha integrado en esta sección otros apartados destinados a mejorar la experiencia del usuario y brindar un mayor control sobre sus interacciones dentro de la aplicación.

El futuro de TikTok en Estados Unidos enfrenta un duro panorama ante su posible prohibición.
La plataforma reúne en un espacio los contenidos reproducidos y las interacciones recientes. | Foto: AFP

Entre esas funciones adicionales se encuentra el historial de comentarios, que organiza todas las participaciones que la persona ha dejado en diferentes publicaciones. También aparece un registro de las quedas realizadas, lo que facilita identificar las interacciones previas y mantener un seguimiento más ordenado de la actividad en la plataforma.

En conjunto, estas herramientas ofrecen un panorama más completo del uso que cada persona hace de TikTok. Así, lo que antes parecía una pérdida definitiva de contenido, ahora se convierte en una oportunidad de volver a disfrutar de los videos que llamaron la atención, con la garantía de que estarán disponibles dentro de la propia aplicación.

