“Esta función es básicamente la versión de Google de Duolingo”: fuerte competencia llega a la app para aprender idiomas

La función convierte al traductor de Google en un nuevo competidor de Duolingo.

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

15 de agosto de 2025, 10:40 p. m.
La apuesta de Google Translate podría desafiar el liderazgo de Duolingo en idiomas.
Google integrará en su traductor un sistema de aprendizaje que recuerda a Duolingo. | Foto: Getty Images

Durante más de una década, Duolingo ha logrado posicionarse como la aplicación más reconocida en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Su sistema basado en recompensas, niveles y dinámicas de juego la ha convertido en la favorita de millones de personas alrededor del mundo.

Sin embargo, esta supremacía podría enfrentarse a un nuevo rival: Google trabaja en una función innovadora dentro de su aplicación de traducción que busca acercarse a la experiencia de estudio que ofrece la plataforma de la lechuza verde.

El gigante tecnológico está apostando por trasladar el aprendizaje de idiomas al entorno de Google Translate, herramienta que hasta ahora ha sido utilizada principalmente para traducir palabras, frases o documentos. Con esta actualización, la app se perfila no solo como un recurso de consulta, sino también como un espacio de práctica continua.

Una opción inmersiva dentro del Traductor de Google

De acuerdo con información publicada por Android Authority, la compañía prueba una función llamada Práctica, que permitirá realizar actividades interactivas y adaptadas al nivel del usuario. Esta dinámica tiene como propósito consolidar el dominio del idioma a través de ejercicios similares a los que ofrece Duolingo.

De acuerdo con Android Authority: “Esta función es básicamente la versión de Google de Duolingo y te permite practicar el idioma que desees”.

El sistema se organiza en situaciones cotidianas, lo que lo hace atractivo para quienes desean aprender de manera práctica. Entre los escenarios disponibles se encuentran pedir comida y bebida, presentarse en una conversación, saludar, o pedir direcciones en una ciudad desconocida.

Google Translate&#39;s Duolingo rival in action!

Cada uno de estos apartados incluye variantes más específicas: por ejemplo, dentro de “pedir indicaciones” es posible trabajar diálogos sobre cómo llegar a un restaurante concreto, encontrar una estación de tren o resolver la confusión de perderse cerca de un hotel.

Además, la función ofrece la posibilidad de crear escenarios personalizados mediante instrucciones escritas. El usuario puede elegir si desea practicar comprensión auditiva o interacción oral. Google también proporciona sugerencias predeterminadas, como “solicitar una opción vegetariana” o “pasar por inmigración”, con el fin de orientar a quienes buscan un contexto más enfocado.

Lanzamiento en camino

Por el momento, Práctica se encuentra en fase experimental, aunque los reportes apuntan a que podría incorporarse oficialmente en los próximos meses.

La hegemonía de Duolingo enfrenta un nuevo desafío: Google Translate experimenta con un modo para aprender idiomas.
Android Authority reveló que Google trabaja en un sistema de ejercicios lingüísticos dentro de su traductor, al estilo de Duolingo. | Foto: Androidauthority

La estrategia de Google no solo amplía las capacidades de su traductor, sino que también abre un nuevo frente de competencia en el mercado del aprendizaje digital de idiomas. Si se concreta, millones de usuarios tendrían a su alcance un sistema de entrenamiento lingüístico integrado en una de las aplicaciones más descargadas a nivel global, lo que sin duda pondrá presión a Duolingo y otros servicios similares.

