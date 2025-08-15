La forma más sencilla de recuperar la conexión en un PC portátil que no reconoce la red wifi del hogar

Trabajar desde casa o realizar labores remotas a través de un computador se ha convertido en parte del día a día de muchas personas. Tras la pandemia de covid-19, esta modalidad ganó popularidad en diferentes partes del mundo, debido a la facilidad, comodidad y beneficios que ofrece.

Para garantizar una buena experiencia laboral, es fundamental contar con equipos que dispongan de las herramientas necesarias para desarrollar las tareas sin inconvenientes. En el caso de utilizar un PC, este debe cumplir con las características básicas y adaptarse a las necesidades de cada usuario.

No obstante, más allá del equipo, el elemento clave es la conexión a internet. Esta debe ser estable y de calidad para evitar interrupciones durante la jornada. Sin embargo, en ocasiones los portátiles pueden presentar problemas de recepción de señal, lo que impide su conexión a la red.

Aunque esta situación puede resultar frustrante, la solución suele ser más sencilla de lo que parece. Con una serie de revisiones y configuraciones adecuadas es posible resolver la falla.

El medio español de tecnología Computer Hoy señala que lo primero es verificar, por obvio que parezca, si la función de wifi está activada. En algunos casos, esta opción se deshabilita por error, por lo que es recomendable revisarla en el apartado de ajustes del sistema.

Si el problema no se debe a esta causa, el siguiente paso consiste en actualizar o reinstalar los controladores del adaptador de red. Para hacerlo, se debe acceder al ‘Administrador de dispositivos’, localizar el adaptador en la sección ‘Adaptadores de red’ y seleccionar la opción ‘Actualizar controlador’. Si la falla persiste, se sugiere desinstalar el adaptador desde el mismo panel y reiniciar el equipo.

Otra posible causa, según los expertos, podría estar en la última actualización del sistema operativo. Algunas actualizaciones automáticas pueden generar fallos en la conexión. En este caso, se debe ingresar a ‘Configuración’ > ‘Windows Update’ > ‘Historial de actualizaciones’ y desinstalar la más reciente. Luego, se recomienda reiniciar el equipo para comprobar si el problema se ha solucionado.

Si ninguna de estas medidas funciona, se puede restablecer la configuración de red. Este procedimiento elimina todos los perfiles de conexión guardados y reinstala los componentes de red, sin afectar los archivos personales.

Un computador sin acceso a internet puede perjudicar tanto el ámbito laboral como el personal. En el trabajo, puede interrumpir reuniones virtuales, impedir el acceso a plataformas corporativas o retrasar la entrega de proyectos. Por ello, resolver la falla con rapidez es clave para mantener la productividad.

Para reducir la probabilidad de enfrentar este tipo de inconvenientes, se recomienda realizar mantenimientos periódicos tanto al equipo como al router, así como mantener actualizados los controladores y el sistema operativo.