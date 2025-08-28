Tecnología
Google lanzó una herramienta que permite a cualquier persona editar fotos como profesional, es gratuita y amenaza a Photoshop
Google lanza Nano Banana, editor gratis que compite con Photoshop.
Durante los últimos días comenzó a circular un nombre extraño en redes de prueba: “Nano Banana”. Detrás de este misterio estaba Google, que decidió confirmó que se trata de un modelo propio integrado en Gemini que cuenta con la capacidad de editar fotos de forma sorprendentemente precisa y rápida.
A diferencia de otros programas complejos, esta nueva herramienta no necesita experiencia en edición para lograr resultados sorprendentes y es completamente gratuita, al menos de momento. Con ello, Google abre un nuevo frente en un terreno donde gigantes como aplicaciones de edición han reinado durante décadas.
RIP Photoshop— Utsav Techie (@utsavtechie) August 28, 2025
These are results from Nano Banana by Gemini. pic.twitter.com/jD8SlNPnGi
De experimento oculto a competencia directa
Aunque las plataformas con inteligencia artificial aplicadas a la creación de imágenes ya no son novedad, desde generadores de estilos artísticos hasta sistemas que rellenan espacios vacíos en fotos, la propuesta de Google va un paso más allá.
Nano Banana no es una aplicación independiente ni una función aislada, sino un modelo que permite transformar imágenes con un nivel de detalle que incluso en pruebas iniciales por SEMANA puede presentar una competencia a la precisión a ChatGPT en tareas de edición visual.
Con un simple ajuste, la herramienta es capaz de modificar una foto para adaptarla a lo que el usuario pida, ya sea un cambio de ambiente, la corrección de un detalle o la recreación de una escena completa.
Pero por supuesto hay que tener claro que los resultados no siempre son perfectos, a veces Gemini IA puede congelarse o fallar al entregar la imagen, pero el potencial está claro: con una sola fotografía se pueden generar versiones múltiples y creativas, como mostrar a una persona en escenarios distintos o realizando actividades imposibles de capturar en la vida real.
Handling four different references at this level while keeping it consistent without quality loss is just 😮💨🤌— Halim Alrasihi (@HalimAlrasihi) August 19, 2025
Google is about to drop nano-banana (not confirmed!) and it’s going to have a huge impact.
It’s not perfect but without a doubt the best image editing model yet. pic.twitter.com/7iw3FiYy3R
Un riesgo para las apps de edición tradicionales
La facilidad con la que cualquiera puede utilizar esta herramienta es lo que más podría preocupar al sector de la edición. Mientras que Photoshop y otros programas requieren conocimientos técnicos, tiempo y práctica, Google ofrece un sistema que responde a indicaciones simples y entrega en segundos lo que antes podía mucho más tiempo de trabajo.
話題のnano bananaすげえ🤣wwww— REN@SoraでAIサムネ作ってる人 (@fang_ceo) August 27, 2025
これ適当にリクエストしたけど、めっちゃ注文にこたえてくれますw
写真素材は探すよりも、作る時代にシフトしている🔥
この画像はチャットで下記の指示しただけですww
①20代の日本人女性がバナナを持っているリアルな写真を生成してください。… pic.twitter.com/XkUvfKJnfr
Esto puede significar que cualquier persona, incluso que no tenga experiencia en edición, puede pedirle a Gemini IA que cambie el fondo de una foto, transforme la pose de alguien o cree cientos de versiones diferentes de una misma imagen. Un trabajo que usualmente depende de talento de editores profesionales y que ahora queda al alcance de cualquiera que tenga acceso a Gemini IA.