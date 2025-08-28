Suscribirse

Tecnología

Google lanzó una herramienta que permite a cualquier persona editar fotos como profesional, es gratuita y amenaza a Photoshop

Google lanza Nano Banana, editor gratis que compite con Photoshop.

Redacción Tecnología
29 de agosto de 2025, 3:40 a. m.
Con Nano Banana, la edición profesional está al alcance de todos.
Google presenta Nano Banana, herramienta gratuita para retoque avanzado. | Foto: X @ginacostag_

Durante los últimos días comenzó a circular un nombre extraño en redes de prueba: “Nano Banana”. Detrás de este misterio estaba Google, que decidió confirmó que se trata de un modelo propio integrado en Gemini que cuenta con la capacidad de editar fotos de forma sorprendentemente precisa y rápida.

A diferencia de otros programas complejos, esta nueva herramienta no necesita experiencia en edición para lograr resultados sorprendentes y es completamente gratuita, al menos de momento. Con ello, Google abre un nuevo frente en un terreno donde gigantes como aplicaciones de edición han reinado durante décadas.

De experimento oculto a competencia directa

Aunque las plataformas con inteligencia artificial aplicadas a la creación de imágenes ya no son novedad, desde generadores de estilos artísticos hasta sistemas que rellenan espacios vacíos en fotos, la propuesta de Google va un paso más allá.

Nano Banana no es una aplicación independiente ni una función aislada, sino un modelo que permite transformar imágenes con un nivel de detalle que incluso en pruebas iniciales por SEMANA puede presentar una competencia a la precisión a ChatGPT en tareas de edición visual.

Ejemplo de edición con "Nano banana" de Gemini
Edición de Semana, se le solicitó a Gemini que la persona estuviese en una montaña rusa con más personas. | Foto: Semana - Gemini

Con un simple ajuste, la herramienta es capaz de modificar una foto para adaptarla a lo que el usuario pida, ya sea un cambio de ambiente, la corrección de un detalle o la recreación de una escena completa.

Contexto: Paso a paso: así puede editar sus fotos con “Nano Banana” el nuevo modelo de Gemini, sin tener que pagar suscripción

Pero por supuesto hay que tener claro que los resultados no siempre son perfectos, a veces Gemini IA puede congelarse o fallar al entregar la imagen, pero el potencial está claro: con una sola fotografía se pueden generar versiones múltiples y creativas, como mostrar a una persona en escenarios distintos o realizando actividades imposibles de capturar en la vida real.

Un riesgo para las apps de edición tradicionales

La facilidad con la que cualquiera puede utilizar esta herramienta es lo que más podría preocupar al sector de la edición. Mientras que Photoshop y otros programas requieren conocimientos técnicos, tiempo y práctica, Google ofrece un sistema que responde a indicaciones simples y entrega en segundos lo que antes podía mucho más tiempo de trabajo.

Esto puede significar que cualquier persona, incluso que no tenga experiencia en edición, puede pedirle a Gemini IA que cambie el fondo de una foto, transforme la pose de alguien o cree cientos de versiones diferentes de una misma imagen. Un trabajo que usualmente depende de talento de editores profesionales y que ahora queda al alcance de cualquiera que tenga acceso a Gemini IA.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Remontada en el Citi Field: Mets y Marlins se sacaron chispas en el inicio de una increíble serie

2. Ofertas del Día del Trabajo en Amazon: descuentos de hasta el 50 % en prestigiosas marcas como Apple, Stanley y más

3. La historia de uno de los más buscados de Itagüí: hizo meter a su mamá a la cárcel y tuvo que pedirle perdón en las redes sociales

4. Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ quedó atrapado en medio de reciente prueba; no ocultó la frustración

5. Giro inesperado sobre la convocatoria de la Selección Colombia para las eliminatorias al Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

GooglefotosPhotoshopInteligencia ArtificialprofesionalTrabajoNuevas funciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.