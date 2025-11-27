Suscribirse

‘Cucho’ Hernández rompe redes: gol en Europa League que lo hace tendencia y retumba en Colombia

Una anotación más del atacante cafetero le mete presión a sus rivales para ganarse un puesto en el Mundial 2026.

Redacción Deportes
27 de noviembre de 2025, 9:37 p. m.
Celebración de Cucho Hernández ante Utrecht, en Europa League
Celebración de Cucho Hernández ante Utrecht, en Europa League | Foto: Getty Images

Gol colombiano en Europa League. Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández se hizo sentir este jueves, 27 de noviembre, con un tanto que sirvió como la ventaja parcial de Real Betis ante Utrecht, de Países Bajos.

En el marco de una nueva fecha del segundo certamen de mayor importancia en Europa, el colombiano apareció antes del cierre del primer tiempo para anotar el 1-0 parcial.

Posicionado de manera correcta en el área, el atacante nacional le pidió un pase medido al brasileño, Antony. El centro fue justo para que el ‘pelipintado’ Hernández llegase al cabezazo y anotara.

A esa altura del juego el tanto fue celebrado por todo el conjunto de Sevilla. Los verdiblancos con esos tres puntos transitorios se metían en el top 5 de la tabla de posiciones.

Juan Camilo Hernández tras marcar en Europa League
Juan Camilo Hernández tras marcar en Europa League | Foto: Getty Images

‘Cucho’ por su parte, con dicho gol se estrenó en lo que es su cuenta personal de anotaciones en la competencia del Viejo Continente. Hasta la fecha tenía dos partidos jugados, sin asistencias, ni anotaciones.

Por LaLiga es que le había rendido al delantero en sus estadísticas. En 13 juegos disputados, ya ha logrado marcar en cinco oportunidades y, además, le ha aportado a los suyos con dos asistencias.

Peleando por ir al Mundial 2026

Estos goles de Juan Camilo son los que lo tienen en el radar de Néstor Lorenzo para ser llamado a la Selección Colombia.

Su último llamado se dio para la fecha de amistosos FIFA de octubre pasado. En la lista de llamados para medirse con México y Canadá estuvo, teniendo la oportunidad de entrar en acción en el segundo juego en mención.

Contexto: Selección Colombia sumaría fichaje de lujo para el Mundial 2026: habló y mete presión a Lorenzo

Dicha vez jugó 60 minutos, para luego ser relevado por Rafael Santos Borré. En aquella ocasión pocas y ninguna opción de gol tuvo, lo que le acarreó algunas críticas como la del ‘Tino’ Asprilla.

“Es complicado lo de ese muchacho... Contra Perú todos nos quejamos porque lo pusieron en una posición que no era. Jugó mal”, dijo en su momento Faustino en la mesa de ESPN.

Según el Tino, ante una nueva oportunidad con todas las garantías para hacerlo bien, tampoco brilló: “Le dijeron, ‘tenga, juegue de 9′ y no hizo un tiro al arco”.

'Tino' Asprilla, inconforme con el rendimiento de un jugador de la Selección Colombia tras el amistoso con Canadá
'Tino' Asprilla, inconforme con el rendimiento de un jugador de la Selección Colombia tras el amistoso con Canadá | Foto: Captura a ESPN y AFP

“Puede que no haya hecho un tiro al arco, que haya jugado mal, ¿pero que entre a trotar a la par de James?, eso no se lo perdono”, le recriminó fuertemente.

“Si voy a pelear el cupo al Mundial, voy y los correteo a todos, salgo y le digo, ‘profe, vea cómo se los dejé’. Ese es un lío”, culminó diciendo quien es considerado un histórico de la Selección Colombia.

¿Néstor Lorenzo lo borró?

Decir que el entrenador a cargo de Colombia ya no lo tendrá en cuenta es prematuro. En los últimos juegos de preparación de 2025, el argentino no lo llamó, pero hubo una información de peso para hacerlo.

Contexto: Infalible Jhon Córdoba: gol para Krasnodar lo pone a sonar y le tira mensaje a Néstor Lorenzo

“Se sometió a una cirugía mínimamente invasiva de cornetes nasales para mejorar su capacidad respiratoria nasal", dijo Real Betis en noviembre pasado.

Por la coincidencia entre la fecha de la operación, con la citación a la Tricolor, es que Hernández no estuvo. A falta de dos amistosos por jugarse, habrá que ver si le siguen teniendo en cuenta al verlo en racha de goles en Europa.

