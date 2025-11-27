‘Cucho’ Hernández rompe redes: gol en Europa League que lo hace tendencia y retumba en Colombia

Gol colombiano en Europa League. Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández se hizo sentir este jueves, 27 de noviembre, con un tanto que sirvió como la ventaja parcial de Real Betis ante Utrecht, de Países Bajos.

En el marco de una nueva fecha del segundo certamen de mayor importancia en Europa, el colombiano apareció antes del cierre del primer tiempo para anotar el 1-0 parcial.

¡FESTEJA BETIS! ¡FESTEJA COLOMBIA! Centro perfecto de Antony y cabezazo de Cucho Hernández para el 1-0 ante Utrecht.



Posicionado de manera correcta en el área, el atacante nacional le pidió un pase medido al brasileño, Antony. El centro fue justo para que el ‘pelipintado’ Hernández llegase al cabezazo y anotara.

A esa altura del juego el tanto fue celebrado por todo el conjunto de Sevilla. Los verdiblancos con esos tres puntos transitorios se metían en el top 5 de la tabla de posiciones.

Juan Camilo Hernández tras marcar en Europa League | Foto: Getty Images

‘Cucho’ por su parte, con dicho gol se estrenó en lo que es su cuenta personal de anotaciones en la competencia del Viejo Continente. Hasta la fecha tenía dos partidos jugados, sin asistencias, ni anotaciones.

Por LaLiga es que le había rendido al delantero en sus estadísticas. En 13 juegos disputados, ya ha logrado marcar en cinco oportunidades y, además, le ha aportado a los suyos con dos asistencias.

Peleando por ir al Mundial 2026

Estos goles de Juan Camilo son los que lo tienen en el radar de Néstor Lorenzo para ser llamado a la Selección Colombia.

Su último llamado se dio para la fecha de amistosos FIFA de octubre pasado. En la lista de llamados para medirse con México y Canadá estuvo, teniendo la oportunidad de entrar en acción en el segundo juego en mención.

Dicha vez jugó 60 minutos, para luego ser relevado por Rafael Santos Borré. En aquella ocasión pocas y ninguna opción de gol tuvo, lo que le acarreó algunas críticas como la del ‘Tino’ Asprilla.

“Es complicado lo de ese muchacho... Contra Perú todos nos quejamos porque lo pusieron en una posición que no era. Jugó mal”, dijo en su momento Faustino en la mesa de ESPN.

Según el Tino, ante una nueva oportunidad con todas las garantías para hacerlo bien, tampoco brilló: “Le dijeron, ‘tenga, juegue de 9′ y no hizo un tiro al arco”.

'Tino' Asprilla, inconforme con el rendimiento de un jugador de la Selección Colombia tras el amistoso con Canadá | Foto: Captura a ESPN y AFP

“Puede que no haya hecho un tiro al arco, que haya jugado mal, ¿pero que entre a trotar a la par de James?, eso no se lo perdono”, le recriminó fuertemente.

“Si voy a pelear el cupo al Mundial, voy y los correteo a todos, salgo y le digo, ‘profe, vea cómo se los dejé’. Ese es un lío”, culminó diciendo quien es considerado un histórico de la Selección Colombia.

¿Néstor Lorenzo lo borró?

Decir que el entrenador a cargo de Colombia ya no lo tendrá en cuenta es prematuro. En los últimos juegos de preparación de 2025, el argentino no lo llamó, pero hubo una información de peso para hacerlo.

“Se sometió a una cirugía mínimamente invasiva de cornetes nasales para mejorar su capacidad respiratoria nasal", dijo Real Betis en noviembre pasado.