Infalible Jhon Córdoba: gol para Krasnodar lo pone a sonar y le tira mensaje a Néstor Lorenzo

En cuartos de final de Copa de Rusia, el atacante aportó para la goleada de los suyos por 4-0.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

26 de noviembre de 2025, 8:49 p. m.
Jhon Córdoba milita en el Krasnodar de Rusia.
Jhon Córdoba milita en el Krasnodar de Rusia. | Foto: NurPhoto via Getty Images

En el fútbol de Rusia hubo grito de un jugador de Selección Colombia. Este miércoles quien se reportó con gol fue Jhon Córdoba, para aumentar la ventaja de los suyos ante Orenburg en la Copa.

Esa anotación del atacante nacional fue la tercera, de la goleada que lograron por 4-0, en el marco de los cuartos de final, que ganaron por global 7-1.

Tras un centro preciso de uno de sus compañeros, el ariete llegó desde atrás para meter un cabezazo inatajable para el portero rival.

Fue un golpe con la frente, como ‘mandan los cánones’; fuerte y centrado hacia el arco, que lo puso a celebrar y sonar a Córdoba.

Este fue el tercer tanto del atacante nacional en lo corrido de dicho certamen ruso. En la llave de ida ante el mismo rival, ya había marcado un doblete de tantos.

Córdoba parece ser infalible en Copa, pues allí solo ha tenido la oportunidad de tener acción en dos juegos, donde ya lleva triplete de goles y una asistencia en su cuenta personal.

Esta anotación le cae sumamente bien al jugador de Selección Colombia que busca ganarse un cupo en la lista final de Néstor Lorenzo para el Mundial United 2026.

Su constancia en cuanto a anotaciones en Rusia es notoria. Por Liga también las estadísticas son buenas, con seis tantos en 14 partidos jugados.

Contexto: Jhon Córdoba y su retador festejo con palabras de alto calibre: respondió por qué lo hizo

Recientemente de quien se habla estuvo en la convocatoria de la Tricolor para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia.

Ante los primeros mencionados, en La Florida, Estados Unidos, Córdoba tuvo la chance de ser titular, pero no capitalizó ninguna de las jugadas y los anotadores fueron otros en el triunfo ajustado por 2-1.

Córdoba lucha por ir al Mundial

Durante la más reciente concentración, Córdoba hizo público su deseo de no quedarse fuera del grupo de 23 llamados que tendrá la lista final para la próxima Copa del Mundo.

“La idea es mantenerse vigente, hay una competencia bonita, esperemos que siga siendo y seguir haciéndolo de la mejor manera”, se auguraba de su futuro junto a Krasnodar.

Jhon Córdoba durante un entrenamiento de la Selección Colombia.
Jhon Córdoba se ve en la lista final de Selección Colombia para el Mundial 2026. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

“No siento presión, actuar bajo presión, a veces juega malas pasadas. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo, que es hacerlo bien en nuestros clubes y aprovechar la oportunidad cuando vengamos a la Selección”, apuntó.

Justo eso de “hacerlo bien” es lo que demuestra con anotaciones como la reciente en Rusia. Lorenzo está tomando nota de las posibles opciones que tiene y Córdoba mete presión para ser tenido en cuenta.

Contexto: Las estrictas condiciones de Fifa para el sorteo del Mundial 2026: Selección Colombia conoció su suerte

“Estoy acostumbrado a tener buena competencia interna, en los equipos en los que he estado. En la Selección hay una competencia bonita para que todos sigamos luchando por nuestro cupo porque eso nos va a hacer más fuerte y mejores”, cerró la última vez que habló en la Tricolor.

