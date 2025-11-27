Suscribirse

Vuelve y juega Jhon Durán: agredió a un rival en Europa League y en Fenerbahçe desesperan, ojo al video

Jhon Durán parece que no cambia y nuevamente se le vio provocar y agredir a un rival, esta vez en un partido del Fenerbahçe en la Europa League.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

27 de noviembre de 2025, 9:33 p. m.
Jhon Durán tras el golpe a un rival en la Europa League.
Jhon Durán tras el golpe a un rival en la Europa League. | Foto: Pantallazo ESPN

Las cosas no le están saliendo bien a Jhon Durán en Europa y nuevamente está en el ojo de la polémica, mientras que se sigue alejando de su talento. Por la quinta fecha de la fase de liga de la Europa League, el delantero antioqueño cayó en provocaciones y agredió a un rival, lo que el árbitro no pasó desapercibido.

Jhon Durán no apareció en la titular del Fenerbahçe para el partido contra el Ferencváros de Hungría. El club turco hacía de local en el estadio Şükrü Saracoğlu de Estambul y el atacante fue el delantero referente en la segunda parte, en un compromiso en el que partían como favoritos. Al final, el equipo de Budapest logró el empate y sigue en la pelea por clasificar a la siguiente fase de la Europa League.

Fue 1-1 el resultado final, que le sirve al Ferencváros para sostenerse en los primeros lugares y mantener la sorpresa en la Europa League. Por su parte, Fenerbahçe intenta salir de la zona media y meterse en la zona de clasificación directa.

El 1-1 en Estambul no cae bien y no se alinea con los planes del club turco, mucho más al ver que su máxima promesa en el ataque, Jhon Durán, poco aporta con goles y nuevamente su mala actitud queda reflejada en la cancha. El agresivo acto se une a una larga lista de polémicas desde la época del Aston Villa, Al Nassr y pasando por la Selección Colombia. Parece que su presencia en el Mundial 2026 es cada vez más lejana.

Video: momento exacto de la agresión de Jhon Durán a un rival en la Europa League

Avanzaba el minuto 90+2 cuando se dio la polémica jugada de Jhon Durán. Hubo un balón dividido y, ya envalentonado, accedió al cara a cara con un jugador del Ferencváros; la ira lo invadió y le pegó un cabezazo a Toon Raemaekers, suficiente para que le colocaran la tarjeta roja directa.

Cabe recordar que la tarjeta roja le da mínimo una fecha de suspensión a Jhon Durán, pero puede alargarse a dos jornadas o tres, lo cual depende de la gravedad del golpe y el análisis del Comité Disciplinario de la UEFA. Es decir, es confirmado que el atacante colombiano no estará en el juego contra el Brann de Noruega, por la sexta fecha de la Europa League.

Jhon Durán luego del golpe al central del Ferencváros en la Europa League.
Jhon Durán luego del golpe al central del Ferencváros en la Europa League. | Foto: Pantallazo ESPN

Actualmente, su posición en la Selección Colombia tampoco es la mejor y no pudo volver por temas de lesiones, aunque se cree que hay una decisión técnica de por medio tras el escándalo por lo sucedido en camerino luego del partido ante Perú en Eliminatorias Conmebol. Contra el Ferencváros, no fue titular e ingresó al minuto 60 por Youssef En-Nesyri.

