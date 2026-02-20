UEFA toma medidas en el presunto acto de racismo que sufrió Vinicius Jr.

El más reciente encuentro de Champions League del Real Madrid estuvo lleno de emociones desde el principio. Puesto que tuvo que enfrentarse justamente contra el equipo que lo venció en el último partido de la primera fase y cuya derrota le impidió avanzar de manera directa a los octavos de final, el Benfica.

El club que dirige José Mourinho no le regaló nada a la casa blanca y desde el principio se sentía un ambiente muy tenso en el Estadio da Luz de Lisboa. Pero con lo que nadie contaba es con el presunto acto de racismo que se presentó en el minuto 49. En ese instante del juego se cruzó el número 7 del Real Madrid, Vinicius Junior, con el número 25 del Benfica, Gianluca Prestianni.

El incidente sucedió en el minuto 50 del partido, cuando el jugador del Real Madrid hizo un golazo y festejó bailando delante de la hinchada portuguesa. Foto: Angel Martinez; Redes Sociales

En la inmediatez de la acción, el futbolista argentino se tapó la boca y, según el extremo brasileño, le habría dicho “mono”, lo cual causó directamente la molestia del extremo de la selección verdeamarela. En dicho momento se activó el protocolo antirracismo de la UEFA, por lo que el partido tuvo que detenerse para esclarecer los hechos.

Ante ello, ni el juez central ni el VAR pudieron llegar a una conclusión acerca de si lo que alegaba Vinicius era cierto, por lo que el partido tuvo que continuar con normalidad, tras 8 minutitos de espera en un intento de esclarecer los hechos.

Después del partido, el delantero francés Kylian Mbappé se dirigió a la prensa y comunicó que él había escuchado perfectamente las palabras que el extremo argentino había utilizado para referirse a su rival y alegó que el mismo “no debería poder volver a formar parte de la competición de los mejores clubes europeos”.

Chilavert desata polémica mundial: defendió a Prestianni y calificó de “mono” a Vinícius Jr.

Con todas estas acusaciones sobre la mesa, la UEFA comunicó que iniciará un proceso de investigación sobre los acontecimientos sucedidos en el partido del pasado martes 17 de febrero en Portugal, con el fin no solo de investigar las supuestas palabras de Prestianni, sino también los actos de la tribuna al tirarle objetos al número 7 del Real Madrid.

Puesto que, luego de la anotación por parte de Vinicius y su posterior celebración con un banderín del tiro de esquina, los hinchas del Benfica reaccionaron tirando objetos desde la grada, apuntando al heredero del número 7 de la casa blanca.

De momento no se tiene la claridad de cuándo podría salir la decisión final de este presunto acto de racismo y, por ende, tampoco hay una certeza de cuáles podrían ser las posibles sanciones para todos los implicados en este caso.

La vuelta de este partido por los playoffs para ingresar a los octavos de final de la UEFA Champions League será el próximo miércoles 25 de febrero a las 3:00 p. m. (hora Colombia) en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.