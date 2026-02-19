Deportes

Chilavert desata polémica mundial: defendió a Prestianni y calificó de “mono” a Vinícius Jr.

El exarquero paraguayo opinó sobre lo sucedido en la Champions League y de paso lanzó su recado por las declaraciones de Kylian Mbappé.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

19 de febrero de 2026, 2:53 p. m.
Jose Luis Chilavert se despachó contra Vinícius y Kylian Mbappé
Jose Luis Chilavert se despachó contra Vinícius y Kylian Mbappé Foto: Getty Images

Mientras la UEFA continúa realizando sus investigaciones tras lo sucedido en el compromiso de Benfica vs. Real Madrid por Champions League, en Sudamérica se disparó una nueva polémica a raíz de las declaraciones de José Luis Chilavert.

El exportero paraguayo, famoso por no tener pelos en la lengua, defendió la actitud de Gianluca Prestianni y sus presuntos insultos racistas contra Vinícius.

Me solidarizo con Prestianni, Vinícius es el primero que va e insulta a todos”, dijo Chilavert en declaraciones para Rivadavia AM630.

Real Madrid rompe su silencio sobre el caso de Vinícius y Prestianni: primer comunicado oficial

El paraguayo señaló los videos que han venido saliendo a la luz. “Uno mira la cámara donde dice ‘cagón, cagón’, le está repitiendo a Prestianni. Y otra cosa, quién se solidariza con Vinícius es Mbappé. ¿Mbappé qué puede decir? Él habla de valores, todo eso, y vive con un travesti, no es normal", agregó.

Deportes

Luis Díaz vivió el entrenamiento más caótico de su carrera: video muestra las condiciones extremas

Deportes

Bayern Múnich vs. Frankfurt: canal y hora para ver a Luis Díaz peleando por la Bundesliga

Deportes

Aunque ya tiene la visa, James Rodríguez no podrá debutar: Minnesota United explicó la razón

Deportes

Luis Díaz revela qué le dijo Vincent Kompany para que se fuera de Liverpool: “Fue de gran ayuda”

Ciclismo

Clasificación general del UAE Tour: así les fue a Harold Tejada y Nairo Quintana en la etapa 4

Deportes

Real Madrid rompe su silencio sobre el caso de Vinícius y Prestianni: primer comunicado oficial

Deportes

Tulio Gómez estalló y lanzó denuncia contra el árbitro de Junior vs. América: “Qué grosería”

Deportes

Inter Palmira anotó uno de los golazos del año: fue en segunda división y lo comparan con Chilavert

Deportes

José Luis Chilavert pordebajea a Colombia y sentencia su futuro en Copa América; hizo feroz opinión del equipo de Néstor Lorenzo

Mundo

Elecciones en Paraguay: se abren las urnas para que los paraguayos decidan su próximo presidente

Chilavert arremetió contra Mbappé. “Que cada uno puede hacer de su vida lo que quiera, pero un hombre no es normal que viva con un travesti. Para eso hay una mujer; lo mejor que le puede pasar a un hombre es una mujer”, agregó.

Muestra su apoyo para Prestianni

Chilavert también habló de la posible sanción por diez partidos que le caería a Gianluca Prestianni, en caso de ser encontrado culpable de conductas racistas.

“Pero lo tiene que proteger. ¿Por qué lo van a sancionar a Prestianni? Si lo sancionan a Prestianni, dan lugar a que la colectividad gay, lesbiana y compañía sea el ejemplo a seguir, ¿no? El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y donde nos decíamos de todo antes. Desde que pusieron el micrófono, el video y todo eso, el fútbol está amariconado y todo eso", declaró.

Así reaccionó Richard Ríos a la denuncia de Vinicius y el caso de racismo: reveló su postura

Las palabras de Chilavert han generado rechazo en la prensa española, que se mostró perpleja por los ataques contra Vinícius y la férrea defensa de la conducta de Prestianni.

Lo que más molestó fue que calificara al brasileño de “mono”, precisamente la palabra que desató la polémica en Europa. “¿Por qué en España quieren sacrificar a Prestianni? Si el primer insulto vino del lado del mono… de Vinícius, que es de piel negra", apuntó.

LISBON, PORTUGAL - FEBRUARY 17: Real Madrid player Vinicius Junior reacts during the UEFA Champions League match between SL Benfica and Real Madrid at Estadio da Luz in Lisbon, Portugal, on February 17, 2026. Zed Jameson / Anadolu (Photo by Zed Jameson / Anadolu via AFP)
Vinicius Jr reclamando al árbitro en el partido de Benfica vs. Real Madrid. Foto: Anadolu via AFP

Prestianni viajaría a Madrid

Esta semana será clave para el caso de Vinícius y Prestianni, ya que se esperan decisiones por parte de la UEFA respecto al partido de vuelta, que se disputará el próximo miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu.

El extremo argentino, que sigue negando los insultos racistas hacia su colega, está decidido a viajar con el resto del equipo a Madrid, sin importar el clima hostil que le espera.

Prestianni ha sido titular en el esquema de José Mourinho y podrá jugar, a menos que la UEFA le imponga una sanción de oficio antes del encuentro contra el Real Madrid.

Más de Deportes

BREMEN, GERMANY - FEBRUARY 14: Luis Diaz of Munich reacts during the Bundesliga match between SV Werder Bremen and FC Bayern München at Weserstadion on February 14, 2026 in Bremen, Germany. (Photo by Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images)

Luis Díaz vivió el entrenamiento más caótico de su carrera: video muestra las condiciones extremas

BREMEN, GERMANY - FEBRUARY 14: Luis Diaz of FC Bayern Munich celebrates following the team's victory in the Bundesliga match between SV Werder Bremen and FC Bayern M�nchen at Weserstadion on February 14, 2026 in Bremen, Germany. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images) (Photo by STUART FRANKLIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Bayern Múnich vs. Frankfurt: canal y hora para ver a Luis Díaz peleando por la Bundesliga

James Rodríguez cuenta los días para hacer su estreno con Minnesota United.

Aunque ya tiene la visa, James Rodríguez no podrá debutar: Minnesota United explicó la razón

Luis Díaz habló maravillas de Vincent Kompany, su técnico en el Bayern Múnich.

Luis Díaz revela qué le dijo Vincent Kompany para que se fuera de Liverpool: “Fue de gran ayuda”

Nairo Quintana charlando con Isaac del Toro en la disputa del UAE Tour 2026

Clasificación general del UAE Tour: así les fue a Harold Tejada y Nairo Quintana en la etapa 4

Real Madrid salió en defensa de Vinícius Jr por lo sucedido en Lisboa.

Real Madrid rompe su silencio sobre el caso de Vinícius y Prestianni: primer comunicado oficial

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, se quejó tras la derrota contra Junior.

Tulio Gómez estalló y lanzó denuncia contra el árbitro de Junior vs. América: “Qué grosería”

Nómina de Atlético Nacional para este 2026.

Atlético Nacional anuncia renovación en pleno desarrollo del torneo: “Proyecta todo lo que aún podemos seguir construyendo”

Junior vs. América de Cali por Liga BetPlay.

La tabla en Liga BetPlay tras agónico triunfo de Junior sobre América de Cali: se mueven los ocho

Noticias Destacadas