Chilavert desata polémica mundial: defendió a Prestianni y calificó de “mono” a Vinícius Jr.

Mientras la UEFA continúa realizando sus investigaciones tras lo sucedido en el compromiso de Benfica vs. Real Madrid por Champions League, en Sudamérica se disparó una nueva polémica a raíz de las declaraciones de José Luis Chilavert.

El exportero paraguayo, famoso por no tener pelos en la lengua, defendió la actitud de Gianluca Prestianni y sus presuntos insultos racistas contra Vinícius.

“Me solidarizo con Prestianni, Vinícius es el primero que va e insulta a todos”, dijo Chilavert en declaraciones para Rivadavia AM630.

Real Madrid rompe su silencio sobre el caso de Vinícius y Prestianni: primer comunicado oficial

El paraguayo señaló los videos que han venido saliendo a la luz. “Uno mira la cámara donde dice ‘cagón, cagón’, le está repitiendo a Prestianni. Y otra cosa, quién se solidariza con Vinícius es Mbappé. ¿Mbappé qué puede decir? Él habla de valores, todo eso, y vive con un travesti, no es normal", agregó.

Chilavert arremetió contra Mbappé. “Que cada uno puede hacer de su vida lo que quiera, pero un hombre no es normal que viva con un travesti. Para eso hay una mujer; lo mejor que le puede pasar a un hombre es una mujer”, agregó.

Muestra su apoyo para Prestianni

Chilavert también habló de la posible sanción por diez partidos que le caería a Gianluca Prestianni, en caso de ser encontrado culpable de conductas racistas.

“Pero lo tiene que proteger. ¿Por qué lo van a sancionar a Prestianni? Si lo sancionan a Prestianni, dan lugar a que la colectividad gay, lesbiana y compañía sea el ejemplo a seguir, ¿no? El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y donde nos decíamos de todo antes. Desde que pusieron el micrófono, el video y todo eso, el fútbol está amariconado y todo eso", declaró.

Así reaccionó Richard Ríos a la denuncia de Vinicius y el caso de racismo: reveló su postura

Las palabras de Chilavert han generado rechazo en la prensa española, que se mostró perpleja por los ataques contra Vinícius y la férrea defensa de la conducta de Prestianni.

Lo que más molestó fue que calificara al brasileño de “mono”, precisamente la palabra que desató la polémica en Europa. “¿Por qué en España quieren sacrificar a Prestianni? Si el primer insulto vino del lado del mono… de Vinícius, que es de piel negra", apuntó.

Vinicius Jr reclamando al árbitro en el partido de Benfica vs. Real Madrid. Foto: Anadolu via AFP

Prestianni viajaría a Madrid

Esta semana será clave para el caso de Vinícius y Prestianni, ya que se esperan decisiones por parte de la UEFA respecto al partido de vuelta, que se disputará el próximo miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu.

El extremo argentino, que sigue negando los insultos racistas hacia su colega, está decidido a viajar con el resto del equipo a Madrid, sin importar el clima hostil que le espera.

Prestianni ha sido titular en el esquema de José Mourinho y podrá jugar, a menos que la UEFA le imponga una sanción de oficio antes del encuentro contra el Real Madrid.