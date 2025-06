Isabella Santodomingo destapó cruda realidad que vive; se someterá a dolorosa cirugía por tema del pasado: “Opto por callarme”

Isabella Santodomingo logró posicionarse como una de las figuras más sobresalientes de la televisión colombiana, gracias a su destacada trayectoria como actriz y su habilidad para interpretar papeles de villana con gran intensidad.

La artista barranquillera, que actualmente cuenta con 58 años, se ganó un espacio privilegiado en el medio actoral por su carácter fuerte y su estilo interpretativo único, características que la convirtieron en una de las antagonistas más memorables del país.

Sin embargo, Isabella Santodomingo ha sido noticias en los últimos meses por temas de salud que la golpearon y la hicieron recurrir a procedimiento quirúrgicos de cuidado. La artista contó este ‘viacrucis’ que atravesó, ya que fue sometida a distintas operaciones, tras un accidente que vivió en el mar.

No obstante, las cosas se complicaron después de que un médico le realizara una cirugía mal, afectando peor su tímpano y la escucha de su oído izquierdo. Esto la llevó a recurrir a otros especialistas, quienes tratan de ayudarla a recuperar el funcionamiento de esta zona.

Isabella Santodomingo habló de cruda realidad que vive. | Foto: Archivo Personal Isabella Santodomingo

En diálogo con La Red, Isabella Santodomingo, que habló sobre Óscar Naranjo en el pasado, comentó un poco de cómo avanzaba este camino, pues debía entrar de nuevo al quirófano para ponerse un implante.

“Por una aparente pendejada que era una timpanoplastia, doy con el peor otorrino de toda Colombia y toma la mala decisión de operarme, de ampliarme el conducto y dañó mi audición para el resto de la vida. Fue decisión mía, yo he debido haber investigado mejor, pedir referencias, no lo hice, me dejé llevar por buena gente”, comentó.

“Esta fue la brutalidad más grande, me opera este señor, me ha metido un algodón muy largo, empujado, dizque para mantenerme abierto el conducto auditivo. Me dice: ‘Por favor, dame la oportunidad, yo te opero nuevamente’”, contó, asegurando que solamente prefirió distanciarse y no dejarse intervenir por aquel médico,

En cuanto al proceso actual, las situaciones han sido complicadas, al punto de atravesar dolores y medicamentos duros. Aunque sabe que esta realidad es difícil, su doctor le ayudará con un objeto que le permitirá volver a escuchar.

“A mi otólogo le tocó limpiar, había quedado partículas de hueso, de cartílago, como te todo (…) Con mucho dolor, con mucha inflamación, no entiendes la cantidad de corticoides que tengo, anestesia general, pero bueno, por lo menos me he ahorrado el bótox porque tengo los cachetes bien inflados”, relató.

“La quinta es la vencida, literal. Me habló de un implante que tengo ahorita en el cráneo. La idea es que el sonido entre por el hueso, andaré como con una especie de tapita atrás... es como una batería que durará más de lo que yo viviré. Para mí lo importante es escuchar”, agregó.

Por último, Isabella Santodomingo mencionó al medio que su vida cambió mucho desde este suceso, pues ya no era tan sociable y evitaba compartir con mucha gente al tiempo, ya que le costaba escuchar por momentos. Allí le dio un giro a su pensar, transformándose en alguien más introspectiva.

“Me he vuelto más devota de los ángeles, más introspectiva, no hablo mucho, lo cual es fantástico. Cuando estás con mucha gente, opto por callarme. Mi felicidad es hacer teatro porque no hablo con nadie, boto mi monólogo, hago reír y no tengo ese estrés de que me estén hablando al tiempo”, concluyó.

Es importante recordar que el talento de la colombiana quedó evidenciado en reconocidas producciones como Perro amor y Eternamente Manuela, donde brilló por la malicia y el dinamismo que imprimió a cada rol.