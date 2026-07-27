¿Se acabarán las multas por no asistir a la asamblea del conjunto? Proyecto de ley cambiaría las reglas de la propiedad horizontal

Las reglas para vivir en conjuntos residenciales y edificios podrían cambiar si prospera un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República. La iniciativa propone modernizar la Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal en Colombia, con medidas dirigidas a fortalecer los derechos de propietarios e inquilinos y a poner límites a algunas prácticas que hoy generan controversia.

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Uno de los puntos que más interés ha despertado tiene que ver con las sanciones por no asistir a las asambleas de copropietarios. La propuesta plantea que estas decisiones no puedan adoptarse de manera automática ni quedar únicamente a criterio de la administración o del reglamento interno, sino que deban respetar garantías para los residentes antes de imponer cualquier castigo económico.

En otras palabras, el proyecto busca que las personas tengan la oportunidad de ejercer su derecho de defensa antes de recibir una multa y que exista un procedimiento claro para determinar si realmente hubo un incumplimiento. Con ello se pretende evitar sanciones que, según los promotores de la iniciativa, terminan siendo desproporcionadas o carecen de un debido proceso.

Pero los cambios no se limitan a ese aspecto. La reforma también incorpora herramientas para facilitar la participación de los copropietarios en las decisiones de la comunidad, especialmente mediante el uso de reuniones virtuales o mixtas, una modalidad que tomó fuerza en los últimos años y que ahora tendría un respaldo más sólido dentro de la ley.

Asimismo, el proyecto busca que quienes habitan una copropiedad tengan mayor acceso a la información relacionada con la administración del conjunto y que exista más claridad sobre el manejo de recursos, las obligaciones económicas y los procedimientos internos.

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Aunque el proyecto ha generado expectativa entre quienes viven bajo el régimen de propiedad horizontal, todavía no modifica las normas vigentes. La iniciativa deberá superar los debates pendientes en el Congreso antes de convertirse en ley y, solo si completa ese trámite, empezarán a regir los nuevos cambios para administradores, propietarios e inquilinos.

Mientras eso ocurre, continúan aplicándose las disposiciones de la Ley 675 de 2001, que permite establecer sanciones dentro de las copropiedades siempre que estas se encuentren previstas en el reglamento y respeten las garantías contempladas por la legislación vigente.