Los caleños que acudirán a las urnas este domingo 21 de junio contarán con el MIO como una de las principales alternativas de transporte para llegar a sus puestos de votación.

Metro Cali prepara la operación del sistema para garantizar la movilidad durante la jornada electoral.

El MIO se prepara para movilizar a los votantes

Metro Cali informó que el Sistema Integrado de Transporte Masivo estará disponible para acercar a los ciudadanos a los puntos habilitados para votar en la ciudad.

La estrategia busca facilitar los desplazamientos hacia los puestos de votación ubicados en diferentes comunas de Cali.

Especialmente, en una jornada en la que se espera una alta movilización de usuarios.

El sistema tendrá cobertura tanto en la zona urbana como en sectores rurales donde los habitantes también deberán desplazarse para ejercer su derecho al voto.

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Estas son las rutas para llegar a los puestos de votación

Para esta jornada, Metro Cali dispuso una guía con las rutas del MIO que permiten acercarse a los diferentes puestos de votación de la ciudad.

La información está organizada de acuerdo con la ubicación de cada punto electoral, con el propósito de que los usuarios puedan identificar cuál servicio les permite llegar más cerca de su lugar de votación.

Entre las rutas disponibles se encuentran servicios como A02, A04 y A06, además de otros recorridos que conectan distintos sectores de Cali con las zonas donde estarán instaladas las mesas electorales.

Los ciudadanos pueden consultar la ruta más conveniente según su puesto de votación a través de las herramientas oficiales del sistema.

Estarán disponibles la aplicación MIO App, o plataformas de movilidad como Google Maps y Moovit.

El MIO tendrá habilitadas rutas para acercar a los caleños a sus puestos de votación durante la jornada electoral del 21 de junio. Foto: Foto: Metrocali

El operativo del MIO contempla conexiones hacia algunos corregimientos de Cali, donde el transporte público será fundamental para facilitar el traslado de los habitantes.

Entre los sectores incluidos están La Buitrera, La Sirena, La Vorágine, La Viga y El Hormiguero, zonas donde los ciudadanos podrán utilizar el sistema para acercarse a sus lugares asignados de votación.

Metro Cali recomendó revisar los recorridos con anticipación, especialmente para quienes tengan puestos alejados de sus hogares y necesiten realizar conexiones entre diferentes rutas.

Según la información entregada por Metro Cali, el servicio funcionará en su horario habitual, desde las 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, facilitando los desplazamientos antes y después del cierre de las urnas.

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Además, habrá personal identificado como MIO Orientadores en estaciones y terminales estratégicas para brindar información a los usuarios que necesiten apoyo para encontrar sus recorridos.