Alejandro Eder anuncia captura de dos presuntos responsables del atentado contra el Batallón Pichincha en Cali

Las autoridades dieron un importante paso en las investigaciones relacionadas con los atentados terroristas que sacudieron al Valle del Cauca el pasado 24 de abril.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció este jueves 19 de junio la captura de dos hombres que serían presuntos responsables de participar en los ataques dirigidos contra el Batallón de Alta Montaña Pichincha, en la capital vallecaucana, y el Batallón Militar de Palmira.

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La operación fue resultado de un trabajo articulado entre la Alcaldía de Cali, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, entidades que durante las últimas semanas adelantaron labores de inteligencia, análisis de evidencia y seguimiento para identificar a los responsables de los hechos que generaron preocupación entre la ciudadanía y las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, entre los capturados se encuentra un hombre conocido con los alias de Jey o Trenzas, señalado por las autoridades como uno de los presuntos integrantes de la estructura criminal involucrada en el atentado. También fue detenido el propietario de las dos busetas que habrían sido utilizadas para ejecutar los ataques.

El anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Eder, quien destacó el trabajo conjunto de las instituciones encargadas de la investigación y reiteró el compromiso de la administración municipal de perseguir a los responsables de actos violentos contra la ciudad.

“Capturamos a dos de los terroristas que se atrevieron a atacar a Cali hace un mes largo. Quiero felicitar a la Policía y a la Fiscalía por esta importante captura de alias Jey y del otro sujeto, que es el propietario de los dos vehículos que estallaron. Desde el primer momento fui muy claro en que no descansaríamos hasta dar con los responsables de este ataque terrorista”, afirmó el mandatario local.

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Atentado con cilindros al Batallón pichincha en Cali Foto: Jorge Orozco

Las capturas representan el primer resultado relevante dentro del proceso de esclarecimiento de los atentados ocurridos en abril, una investigación que ha requerido la participación coordinada de diferentes organismos de seguridad y justicia.

Según explicó la Alcaldía de Cali, uno de los elementos fundamentales para avanzar en la identificación de los presuntos responsables fue el apoyo de la ciudadanía, que aportó información mediante denuncias y reportes que posteriormente fueron verificados por las autoridades.

A ello se sumó el análisis técnico de más de 300 horas de material audiovisual obtenido a través de las cámaras de movilidad instaladas en distintos puntos de la ciudad. Este trabajo permitió reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer rutas de desplazamiento que resultaron determinantes para el desarrollo de la operación.

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Las labores investigativas permitieron además identificar la posible participación de una estructura armada ilegal con presencia en la región.

De acuerdo con las investigaciones preliminares y la información de inteligencia recopilada por las autoridades, los capturados estarían relacionados con la estructura Jaime Martínez, una organización armada perteneciente al denominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Atentado Terrorista Cantón Militar Pichincha. Foto: Aymer Andrés Álvarez

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Herbert Luguiy Benavidez, señaló que las evidencias recopiladas apuntan a una posible vinculación de los detenidos con dicha estructura criminal.

“De acuerdo con las investigaciones, estos individuos harían parte de la estructura criminal narcoterrorista conocida como la Jaime Martínez, del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc”, explicó el oficial.

El alto mando policial agregó que la captura se realizó en un momento clave de la investigación, pues la información de inteligencia indicaba que alias Jey o Trenzas estaría próximo a abandonar la zona de influencia de las autoridades.

“Según la información de inteligencia, todo indicaba que alias Jey o Trenza estaría próximo a abandonar la zona, razón por la cual se adelantó esta operación de manera inmediata, obteniendo este primer resultado en el esclarecimiento de los hechos”, precisó Benavidez.

Aunque las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre el proceso judicial que enfrentarán los capturados, sí confirmaron que continúan recopilando pruebas para fortalecer las investigaciones y determinar el grado de participación de cada uno de los implicados.