Estos son los barrios de Cali que cambiarían de nombre para disminuir la estigmatización

El Concejo Distrital de Cali marcará un cambio histórico para tres sectores de la ciudad que durante décadas han cargado con estigmas asociados a sus nombres. Se trata de los barrios El Hoyo, El Calvario y Potrero Grande, cambio con el que se espera fortalecer el sentido de pertenencia y transformar la percepción que existe sobre estos territorios.

La iniciativa surgió desde las propias comunidades, que argumentaron que los nombres actuales han estado ligados durante años a connotaciones negativas.

Según lo planteado, los nuevos nombres quedarían de la siguiente manera: para El Hoyo, ubicado en la comuna 3, pasará a llamarse Manantial; El Calvario, también en la comuna 3, será Ciudad Paraíso; y Potrero Grande, en la comuna 21, adoptará el nombre de Nuevo Amanecer.

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La aprobación del proyecto abre la puerta a una etapa de actualización de registros, cartografía y documentos oficiales relacionados con estos sectores de la ciudad. Más allá de las formalidades, el debate que se ha puesto sobre la mesa es hasta qué punto el lenguaje de los territorios puede influir en la manera como son percibidos por el resto de la sociedad.

Con esta transformación, Cali inicia una nueva etapa de transformación en la que las familias y vecinos de los barrios se sienten mejor representados, gracias a estas modificaciones, ayudando a la construcción de una nueva identidad comunitaria.

El cambio se produce en dos zonas muy distintas, pero con un elemento en común: la búsqueda de una nueva narrativa para sus habitantes; y es que El Hoyo y El Calvario forman parte de un sector que ha atravesado profundas transformaciones urbanísticas en los últimos años.

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Por otro lado, Potrero Grande, ubicado en el oriente de la capital vallecaucana, ha sido uno de los barrios más señalados cuando se habla de dificultades sociales y de seguridad. Por lo que este nuevo nombre hace alusión a la esperanza y la búsqueda de nuevas oportunidades.

Rodrigo Salazar Sarmiento, uno de los ponentes de la iniciativa, resaltó que este cambio permitirá avanzar en temas de desarrollo territorial. A su vez, declaró que “este es un claro ejemplo de que sí es posible conciliar en los territorios, dándole participación a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre asuntos locales, fortaleciendo la prestación de los servicios públicos y reduciendo los niveles de conflictividad social”.