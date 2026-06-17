Tres mineros en Jamundí quedaron atrapados tras grave emergencia; conozca los detalles

Luego de varias horas de incertidumbre, tres trabajadores que habían quedado atrapados al interior de una mina de carbón en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, fueron rescatados con vida.

La emergencia se registró en una explotación minera ubicada en el sector de Puente Vélez, donde un derrumbe bloqueó una de las galerías subterráneas y dejó a los tres hombres sin posibilidad de salir. Tras conocerse la situación, se activó un operativo de rescate en el que participaron organismos especializados, autoridades locales y equipos de atención de emergencias.

Las labores se concentraron en remover el material que obstruía el paso y garantizar condiciones seguras para llegar hasta el lugar donde permanecían los mineros; sin embargo, el rescate duró varias horas debido a las condiciones de inestabilidad del lugar y para evitar nuevos desprendimientos de tierra que pudieran afectar las labores de socorro.

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La movilización entre las autoridades y la comunidad jugó un papel fundamental durante la emergencia, debido a la articulación de maniobras entre ambas partes.

Al principio del rescate, solamente uno de los mineros pudo salir del accidente gracias a la ayuda de los equipos de rescate y sus compañeros; por otro lado, las otras dos personas afectadas tuvieron que esperar más de una hora, debido a que los rescatistas estaban evaluando las condiciones del terreno para sacarlos sanos y salvos.

Tras las labores de socorro, se llevaron a cabo de forma inmediata los exámenes médicos a los afectados para verificar su estado de salud; dos de ellos pudieron regresar a sus hogares con normalidad, al no presentar lesiones graves.

El tercero tuvo que ser trasladado al Hospital Piloto de Jamundí, debido a que se le registró una presión arterial alta y algunas patologías que requerían atención.

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Las autoridades resaltaron que las labores fueron efectivas, gracias a la oportuna y rápida respuesta de las entidades correspondientes, entre las cuales participaron el Cuerpo de Bomberos, la Gestión del Riesgo Municipal, la Oficina de Minas, el Servicio Geológico Colombiano y algunas personas del sector.

También se resalta el pronto llamado de la comunidad, que permitió movilizar eficazmente las labores de búsqueda y rescate que ayudaron a garantizar la seguridad de los afectados.

El desenlace fue recibido con alivio luego de una jornada marcada por la tensión y el trabajo ininterrumpido de los organismos de socorro.