Un ciudadano extranjero fue capturado en Cali por su presunta participación en el manejo financiero de la organización de alias ‘Dimax’, mediante operaciones comerciales con vehículos de alta gama que estarían relacionadas con lavado de activos.

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Habría usado negocios de carros lujosos para ocultar el origen del dinero

Las autoridades capturaron en Cali a un ciudadano extranjero señalado de ser una pieza clave en el manejo financiero de la organización conocida como la oficina de cobro de alias ‘Dimax’.

Según la investigación citada por las autoridades, el detenido habría utilizado compraventas de vehículos de alta gama como fachada para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.

La operación se concentró en la forma en que la estructura criminal habría intentado ocultar el origen de los recursos mediante negocios relacionados con automotores.

Tras una diligencia de registro y allanamiento ejecutada en la ciudad de Cali, la Dijin hizo efectiva la orden de captura con fines de extradición de Emilio Jiménez Galves, alias El Español.

E detenido es requerido mediante notificación roja de la Interpol por autoridades judiciales de España, donde deberá responder por el presunto delito de estafa a gran escala.

De acuerdo con la investigación, el extranjero tendría el rol de administrador de las finanzas de la organización y estaría encargado de realizar movimientos económicos para beneficiar a la estructura liderada por alias ‘Dimax’.

El señalado habría participado en operaciones de compra y venta de vehículos de alta gama con el propósito de dar apariencia de legalidad a los recursos.

La Dijin de la Policía capturó a Emilio Jiménez, alias ‘El Español’, cabecilla financiero de la oficina de cobro de alias ‘Dimax’. Fue capturado en Cali con fines de extradición por una notificación roja de Interpol, solicitado por España por presunta estafa a gran escala.



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El vínculo con alias ‘Dimax’

Alias ‘Dimax’ fue identificado por las autoridades años atrás como presunto líder de una de las llamadas oficinas de cobro más grandes de Cali.

Investigaciones de la Policía señalaron que esta estructura estaba relacionada con actividades como homicidios, extorsiones, hurtos y secuestros.

Durante investigaciones anteriores contra esta organización, las autoridades señalaron que alias ‘Dimax’ habría construido un patrimonio representado en vehículos, inmuebles e inversiones que figuraban a nombre de terceros, una estrategia utilizada para dificultar el rastreo del origen de los recursos.

Los investigadores también establecieron que dentro de los bienes asociados al entorno del cabecilla había vehículos de alta gama y otros activos que hacían parte de un entramado para ocultar ganancias provenientes de actividades criminales.

El caso hace parte de la estrategia de las autoridades para afectar las finanzas de las organizaciones criminales.

Una línea de investigación que busca identificar no solo a quienes ejecutan actividades ilegales, sino también a las personas encargadas de administrar, invertir o esconder los recursos obtenidos.

El director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, señaló que el capturado habría cumplido un papel clave en el ocultamiento de recursos presuntamente provenientes de actividades criminales.

Según el oficial, el señalado habría creado una red de compraventa de vehículos de alta gama y adquisición de bienes inmuebles con la que, aparentemente, buscaba dar apariencia de legalidad a esos dineros.

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Tras su captura, el extranjero fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación.

Alí avanzan los trámites relacionados con su proceso judicial y la eventual solicitud de extradición.

La captura representa un avance dentro de la investigación contra las redes financieras que han permitido la permanencia de estructuras criminales en Cali.