Video | Aida Merlano reapareció en Instagram y revelan audio que le mandó a su hija

Aida Merlano Rebolledo, que hace poco habló ante la Corte Suprema de Justicia, volvió a aparecer esta semana y le envió un audio por WhatsApp a su hija, Aida Victoria, la cual lo compartió sin ningún problema en su cuenta personal de Instagram.

“¿Te das cuenta que a ustedes los influencers les gusta todo esto de los escándalos? A mí esas cosas no me gustan. Cuidado tú me sales con una loquera de esas”, puntualizó la excongresista con respecto a videos íntimos que han circulado en las redes sociales.

Mediante historias en su Instagram, la joven barranquillera habilitó la caja de interrogantes para interactuar un poco con sus seguidores, quienes le preguntaron su opinión sobre la grabación que se filtró de la Liendra y Dani Duke.

“¿Por qué tengo que opinar sobre eso, acaso soy yo la que tengo relaciones con él [La Liendra]? Es más, ¿usted pensaba metérselo? Entonces, cállese el hocico”, fue la contundente respuesta de Merlano.

La influenciadora, sin embargo, volvió a referirse al tema de los vídeos íntimos filtrados en las distintas redes sociales y aseguró que las personas deberían vivir tranquilamente su sexualidad.

“Yo siempre he sido partidaria de que uno se divierta a su modo y de que uno se puede grabar con su pareja si lo disfruta. No obstante, elimine esa mierda después de verlo”, manifestó inicialmente.

Luego, agregó: “Un video íntimo filtrado a una mujer no le anula ni lo inteligente ni lo empresaria, y mucho menos lo berraca. Simplemente es una situación desafortunada que no cambia su valía como mujer”.

La Liendra reveló cómo filtraron el video

Mauricio Gómez, conocido popularmente como La Liendra, reveló el pasado lunes cómo les robaron la grabación. Además, enfatizó que ya tomarán las medidas legales pertinentes en contra de la persona que lo hizo.

“Era un video que teníamos para nosotros dos, algo que como pareja habíamos hecho. Y una persona malintencionada, con mucha maldad, le cogió el celular a mi novia y lo que hizo fue sacar el video”, precisó.

Por último, añadió: “La persona que hizo esto dejó una prueba muy contundente y le vamos a tirar con todo el peso de la ley. Vamos a utilizar ese poco de abogados que pagamos y a esa persona le vamos a tirar con todas las de la ley. Una persona tan basura como la que hizo esto no merece nada”.

La Liendra lamentó finalmente haber grabado la pieza audiovisual y recalcó que le duele lo que ha tenido que soportar en estos momentos su novia Dani Duke, la cual fue objeto de cientos de insultos en las redes sociales.

El famoso influenciador colombiano tomó igualmente de la mejor manera los chistes en su contra y culpó a la posición en la que estaba ubicada la cámara. “No me cogieron del ángulo que era”, concluyó.