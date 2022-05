En emotiva publicación, la madre de Egan Bernal revela que tiene cáncer

En la noche de este miércoles 11 de mayo, Flor Marina Gómez, la madre del reconocido ciclista colombiano Egan Bernal, publicó en sus redes sociales un emotivo video. Por medio de la publicación, compartió con sus seguidores de Instagram que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 2.

“¡Hoy empieza una nueva etapa! Me detectaron cáncer de seno; les comparto esto porque sé que muchas veces vemos este tipo de situaciones lejanas y creemos que les pasa a los demás, pero no a nosotros. Y bueno, esta vez me tocó a mí y sé que si Dios me puso esta prueba es porque la puedo superar”, escribió Flor Marina Gómez en la descripción que acompaña al video.

“No me siento enferma, siento que la vida me enseña cosas nuevas día a día y acá estoy deseando afrontarlas con la mejor energía y con todas las fuerzas para salir victoriosa”, agregó.

Pese al carácter de la noticia, la madre del ciclista se mostró tranquila en el video y aseguró que enfrentarán esta enfermedad como una batalla más. “Estoy con mucha fe, con mucho optimismo, llevando esto con la mejor energía y estoy segura de que saldré adelante”, manifestó.

Además, aprovechó el momento para compartir una reflexión con sus seguidoras, invitándolas a cuidarse y realizarse el autoexamen, para detectar tempranamente el cáncer y tratarlo adecuadamente.

“Quiero compartir este proceso con todos, especialmente con las mujeres que me siguen... Quiero enviar un mensaje a las mujeres para que por favor nos cuidemos, nos hagamos el autoexamen”, expresó Flor Marina.

Además, agregó, “detectar un cáncer a tiempo es fundamental... es vivir”.

En el video que publicó en su cuenta de Instagram, la madre del ciclista también afirmó que se siente segura de que podrán superar este difícil momento, de la mano de su familia, como lo han hecho en otros momentos. “Nos conocen como una familia guerrera, hemos librado varias batallas y seguramente en esta batalla saldré muy bien librada”, dijo.

Hasta el momento, Egan Bernal no se ha pronunciado con respecto al estado de salud de su mamá. La noticia se conoce en medio de un año complejo para la familia, tras el accidente que sufrió el ciclista colombiano en enero.

¿En qué consiste el cáncer de seno en etapa 2?

De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, la extensión del cáncer de mama es un aspecto determinante para orientar el tratamiento médico del paciente. Según explican, en el caso de las mujeres que se encuentran en las primeras etapas (1, 2 o 3), uno de los abordajes más idóneos es la cirugía, generalmente seguida de radioterapia.

Asimismo, indican que los profesionales de la salud pueden incluir algunos medicamentos como parte del tratamiento, entre los que se listan:

Quimioterapia

Terapia hormonal (tamoxifeno, un inhibidor de la aromatasa o uno seguido del otro)

Medicamentos de terapia dirigida, tal como trastuzumab (Herceptin), pertuzumab (Perjeta) o abemaciclib (Verzenio)

Alguna combinación de los anteriores

Egan Bernal ‘vuelve’ a pedalear

Egan Bernal, el gran ciclista colombiano que ganó el Tour de Francia en 2019, dio a conocer un video este domingo –8 de mayo– en horas de la tarde, en el que se le ve sobre su gran compañera de batallas, su bicicleta.

El video, publicado a través de su cuenta oficial de Twitter, dura cinco segundos, y está grabado desde un automóvil que también va en marcha detrás de Bernal, siguiendo, como es costumbre, el pedaleo de los ciclistas.

Allí el colombiano escribió en su tuit: “Primera vez en pedales. Acá sigo camellando duro, con berraquera”, acompañando la frase con una manito empuñada, que representaría la fuerza de volver al ruedo.