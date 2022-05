Murió, víctima del cáncer, la exdiputada de Santander Ángela Hernández

La exdiputada de Santander Ángela Hernández murió en la madrugada de este domingo 1 de mayo tras una larga batalla contra el cáncer. A través de sus redes sociales, familiares y amigos de Hernández confirmaron el deceso de la joven política de 31 años de edad.

“Espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme. Al contrario, sea que yo viva o muera, quiero portarme siempre con valor para que, por medio de mí, la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor, y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra; pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es mil veces mejor”, escribieron sus familiares en un mensaje en su cuenta de Instagram.

Líderes políticos han expresado sus mensajes de condolencia, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe. “Partió Ángela, una vida corta pero ejemplar”, dijo el exmandatario.

A finales de 2021, Hernández había informado que estaba atravesando nuevamente por la enfermedad, que fue detectada inicialmente dos años antes. La política se entreró de que su cuerpo tenía cáncer nuevamente luego de presentar una parálisis facial. Acudió al médico, allí le hicieron algunos exámenes y luego de hacer una biopsia en la columna vertebral para enviar la muestra a patología, los resultados arrojaron que había células cancerígenas y estas eran las causantes de la inflamación. Luego de casi dos meses de hospitalización, en enero de este año obtuvo el alta médica y lo compartió con sus seguidores con un mensaje de agradecimiento por cada una de las oraciones que le han brindado. “Estoy feliz porque me dieron la boleta de salida, gracias al personal médico por su dedicación y a ustedes por sus oraciones. Los amo”, escribió entonces Hernández.

La abogada inició en la política de la mano de su papá, quien en el año 2003 fue concejal de Floridablanca por el partido Nuevo Liberalismo.

La joven, quien profesaba el cristianismo, decidió lanzarse al Concejo a los 21 años de edad, con el aval del Partido de la U. Sin embargo, sacó tan solo 700 votos, pero logró vincularse a esa entidad luego de la destitución de nueve de los 19 concejales que habían sido elegidos, a los cuales se les descubrió una serie de irregularidades en su contratación. En 2015, Hernández llegó a la asamblea departamental, con 15.286 votos y cinco años más tarde se enteró que tenía cáncer.

Era mediados de 2019 y, faltando 15 días para las elecciones a la Gobernación de Santander, la exdiputada Ángela Hernández, en medio de un debate televisivo, sintió que la masa que había detectado en su seno derecho estaba más grande de lo normal. Había pasado por varios exámenes y los médicos le decían que no se preocupara. Pero ese día su instinto la llevó a dudar aún más.

Ella contó que, años atrás, su esposo Jefferson le había detectado una pequeña masa en su cuerpo. Las primeras revisiones en el médico de su EPS le decían que tomara vitamina E y la remitían a su casa. Así ocurrió durante tres años, en los que le decían que podía ser un quiste o una pequeña bola de grasa.

Al salir del debate ese día fue tal la preocupación que no recuerda ni qué ocurrió en medio de la discusión. Fue directo al hospital y le pidieron varios exámenes, sin embargo, los resultados seguían arrojando que todo marchaba bien.

Tras la insistencia de una doctora, luego de cambiarse de EPS y varios exámenes más, le detectaron cáncer de mama. “El cáncer es el nombre, pero hay que buscarle apellido. El mío era un triple negativo, de los más agresivos y de los menos comunes. No era un diagnóstico nada sencillo, había avanzado mucho”, relató Hernández en SEMANA. En ese momento afrontó la situación y comenzó un proceso de quimioterapias, pero no le hacían efecto. Los especialistas tomaron la decisión de hacerle una cirugía y quitarle el seno.