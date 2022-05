“Es tan culpable como Putin”: polémicas declaraciones de Lula da Silva sobre Zelenski

En entrevista con la revista Time, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva lanzó una fuerte crítica a la situación actual del conflicto entre Rusia y Ucrania: señaló que el presidente de Ucrania tiene el mismo nivel de responsabilidad que Vladimir Putin por las muertes en su país.

Lula dijo que los políticos cosechan lo que siembran, por lo que fue tajante al mencionar que Zelenski ha sido responsable de lo que está sucediendo.

“Los políticos cosechamos lo que sembramos. Si siembro fraternidad, solidaridad, armonía, cosecharé cosas buenas. Si siembro discordia, cosecharé peleas. Putin no debería haber invadido Ucrania. Sin embargo, no solo Putin es culpable. Estados Unidos y la Unión Europea también son culpables. ¿Cuál fue el motivo de la invasión de Ucrania? ¿La Otan? Entonces EE. UU. y Europa deberían haber dicho: Ucrania no entrará en la Otan. Eso habría resuelto el problema”, dijo.

Da Silva aprovechó para mencionar que en la guerra no hay solo un culpable. ”Este tipo es tan responsable como Putin de la guerra. Porque en la guerra no hay un solo culpable”, dijo, y agregó que Zelenski pudo haber tomado otro camino para haber evitado la guerra.

“Este presidente de Ucrania podría haber dicho: ‘Vamos, dejemos de hablar de este asunto de la Otan, de la adhesión a la UE (Unión Europea), por un tiempo. Discutamos un poco más primero’”, sentenció.

Además, Da Silva manifestó que no entiende el comportamiento del presidente de Ucrania, pues señaló que para él Zelenski está haciendo campaña política. “No conozco al presidente de Ucrania. No obstante, su comportamiento es un poco extraño. Parece que forma parte del espectáculo. Está en la televisión mañana, tarde y noche. Está en el parlamento de Reino Unido, en el parlamento alemán, en el parlamento francés, en el parlamento italiano, como si estuviera haciendo una campaña política. Debería estar en la mesa de negociaciones”, comentó.

Sobre la misma línea, señaló que pareciera que el presidente de Ucrania quería la guerra, pues de no hacerlo habría negociado un poco más.

Cabe señalar que la guerra estalló el pasado mes de febrero y desde entonces se ha registrado una oleada de muertes tanto del ejército ruso como del ejército ucraniano. Una de las ciudades más afectadas es Mariúpol, en donde actualmente se está adelantando un corredor humanitario para evacuar a los civiles estancados allí.

La viceprimera ministra ucraniana, Irina Vereshchuk, anunció que la evacuación de civiles desde Mariúpol continúa este miércoles. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha revelado que los 27 están considerando aumentar “de manera significativa” la ayuda al país este año con el envío de más equipamiento militar.

Los evacuados de la acería de Azovstal, el último reducto de resistencia ucraniana en la devastada ciudad de Mariúpol, en el este del país, contaron este martes ya a salvo en Zaporiyia su calvario en un búnker a merced de los bombardeos y donde salir a buscar agua podía significarles la muerte.

Sobrevivieron en túneles ocultos bajo la gran planta siderúrgica de Mariúpol, entre las tropas ucranianas que todavía resistían, teniendo que retirar cristales rotos de su comida y esperando a que alguien los evacuara de allí.

Finalmente, a bordo de una caravana de autobuses urbanos blancos llegaron a la ciudad ucraniana de Zaporiyia, a un centro de acogida improvisado, donde les esperaban entre lágrimas sus seres queridos, así como decenas de periodistas.

“Bajo el fuego permanente, durmiendo en colchonetas, golpeada por las ondas expansivas, corriendo con tu hijo y cayendo al suelo por una explosión... Todo fue horrible”, les contó a los periodistas Anna Zaitseva, una de las evacuadas.

*Con información de Europa Press y AFP.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA.