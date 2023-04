“Desgraciado”: Jorge Enrique Abello cuenta los insultos que recibe por cuenta de Horacio, su personaje en Ana de Nadie

El actor Jorge Enrique Abello sabe bien que su personaje de Horacio Valenzuela genera todo tipo de reacciones en los televidentes que siguen cada noche la novela Ana de Nadie, de RCN Televisión, la reina del rating en Colombia desde su estreno, el pasado 1 de marzo.

Valenzuela es un esposo infiel, que se enamora de una abogada 20 años menor que él, y que deja, tras 25 años de matrimonio, a su esposa, Ana Ocampo, a la que Paola Turbay da vida en una maravillosa interpretación.

“El objetivo de este personaje era causar irritación, malestar”, asegura Jorge Enrique Abello sobre su papel de Horacio en Ana de nadie. - Foto: Camila Castillo

Si bien se trata de una remake de la exitosa serie Señora Isabel, que también sacudió a la audiencia colombiana treinta años atrás, los televidentes se han conectado con la historia de Ana de Nadie pues, más allá de una infidelidad, muestra los distintos retos a los que se enfrentan las mujeres que, como Ana, llegan a los 50 años.

Pero nada ha sido fortuito. “Todo el mundo me dice que me odia… Pero, ese odio me lo he ganado a pulso. Había escenas de la novela en las que tenía diálogos suaves, pero al interpretarlos los volvía más duros. Este personaje es muy inteligente para construir relaciones y conoce tanto a los demás que los manipula. Es un mago de la manipulación. Y todos en algún momento hemos conocido o sido víctimas de alguien así. Por eso, creo que la gente odia tanto a Horacio Valenzuela. Ha sido un reto representar a alguien así porque tiene demasiadas caras”, confesó Abello en entrevista reciente con SEMANA.

En diálogo con esta revista, el actor bogotano confesó además que se esmeró en crear a un Horacio Valenzuela frío y cínico. “El objetivo del personaje era justamente causar irritación, malestar, para poder contar realmente la historia de una mujer en una sociedad como la actual. Porque las mujeres hoy, por fortuna, decidieron que era hora de dejar de callar y asumir con plenitud su libertad, su sexualidad, sin pensar en el qué dirán. Yo pude haber hecho el personaje más encantador, pero le estaría quitando el verdadero foco a la historia. Me esmeré mucho en lograr que me odiaran”.

“El infeliz ese”...

Pues bien, el propio actor se dio a la tarea de tomarle el pulso a las distintas reacciones, de amor y de odio, que despierta el esposo de Ana Ocampo. Y, después de un divertido ejercicio en Instagram, comprobar que no pocos televidentes a lo mejor desconocen esa débil frontera que separa la realidad de la ficción.

“Me encantó verle la cara al infeliz ese. Tenga para que aprenda. Genial”, le dice un televidente a Jorge Enrique Abello, quien interpreta a Horacio en 'Ana de nadie'. - Foto: RCN Televisión

Por ejemplo, la usuaria identificada como @luzdegomez969 fue una de las televidentes más furiosas con el personaje: “Cómo les duele el ego cuando no es a ellos a quien se les dice. Ah, pero ellos sí tienen derecho a decirle te amo a esas cualquieras que se consiguen de mozas”. Un mensaje al que el actor respondió con risas.

A su turno, @catholes no ahorró ni un gramo de rabia con la manera como transcurre la historia de Horacio, ahora que sabe que su exesposa se está enamorando del periodista Joaquín Cortés y desea rehacer su vida: “Me encantó verle la cara al infeliz ese. Tenga para que aprenda. Genial”.

Otros usuarios, en cambio, pese al malestar que cada noche les despierta el personaje, encontraron elogios para Jorge Enrique Abello:

“Horacio es un desgraciado, pero mi Jorgito Abello es divino”, le dice @yanilintu. “Quiero ver la cara de Horacio cuando sepa que Emma está embarazada, ja ja ja”, escribe por su parte @mafersuarez1689. Y @lissett_loaiza fue más amable: “Horacio hasta emputado se ve hermoso y sexi”. “Cómo odio a este personaje y a Jorge, que lo hace perfecto”, escribió a su turno @sandro_romero9076 en la cuenta de Instagram del Canal RCN.

Al final, el actor, siempre risueño ante los comentarios de los televidentes, reconoció que el canal había seleccionado “los mensajes más amables y benévolos” con él. “Pero, en todo caso, yo los sigo queriendo a ustedes, así me odien como me están odiando”, comentó Abello.