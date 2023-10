Carolina Acevedo, ganadora de MasterChef Celebrity, reveló la razón por la que dejó de ver el programa: “Me afectó”

“Había momentos en los que yo decía, ‘por qué reaccioné así’. Yo lloro, soy llorona y emocional, soy superconsentida. Un día dije, ‘¿sabes qué?, yo no me quiero ver más’ y nunca más volví a ver MasterChef, hasta la final”.

“Era un programa editado que salía de contexto. Soy muy expresiva, entonces todo se me nota. Dejé de verlo no por mí, sino por lo que decían ciertos personajes de mí. Eso me afectó y ya no lo quise ver más” , explicó.

Luego de que Carolina se convirtiera en la ganadora del reality, los comentarios en redes no se hicieron esperar, muchos asegurando que ella no se merecía el premio mayor. Incluso, varios internautas llegaron a señalar que había pagado por ganar.

“Yo no compré ningún premio. Yo me lo gané con el sudor de la frente, como todos. Todos nos ganamos estar ahí, pero tenía que ganar uno, punto. Y fui yo”.

“No tengo ni idea de qué es lo que le pasa a la gente. No a todos les gustan las personas que tienen el humor que yo tengo. También puede ser envidia porque yo gracias a Dios nací en una familia donde me han dado muchas oportunidades que he sabido aprovechar. Sí, he podido viajar, he podido estudiar en otros países. De pronto eso no le gusta a todo el mundo”, afirmó.