Del amor a la distancia: Roy Barreras y su exesposa, Gloria Arizabaleta, tienen profundas diferencias; ella negó vínculos políticos y habló de “independencia”

La presidenta de la Comisión de Investigación de la Cámara también negó “vínculos personales” con Roy Barreras.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 2:48 p. m.
Roy Barreras y Gloria Arizabaleta.
Roy Barreras y Gloria Arizabaleta. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: GLORIA ARIZABALETA.

Era una pareja casi perfecta, pero no lo es desde hace cinco años, cuando ambos decidieron partir cobijas y separarse formalmente tras casi dos décadas de una relación sentimental y política de la que mucho se habla en el Valle del Cauca.

El hoy candidato presidencial Roy Barreras se casó nuevamente y Gloria Arizabaleta, su exesposa, se convirtió en congresista del Pacto Histórico y hoy es la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Aunque distintos sectores políticos pensaron que entre Barreras y Arizabaleta existía cercanía, pese a que ya no son pareja, la distancia entre ambos cada vez es más marcada. Él va por un lado y ella por otro; así a ambos los une el respaldo al gobierno del presidente Gustavo Petro.

En una reunión en el apartamento de la representante Gloria Arizabaleta, expareja de Roy Barreras, habrían entregado hojas de vida para la Dian. SEMANA publicó el episodio.
En una reunión en el apartamento de la representante Gloria Arizabaleta, expareja de Roy Barreras, habrían entregado hojas de vida para la Dian. SEMANA publicó el episodio. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA/ GUILLERMO TORRES-SEMANA

Este martes, 3 de febrero, Gloria Arizabaleta publicó un comunicado de prensa que confirma que el abismo que la distancia con Roy Barreras cada vez es más grande. Incluso, entre sus letras, habló de “violencia política”.

“La representante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta informa a la opinión pública que no tiene ningún vínculo político ni personal con Roy Barreras ni con el partido La Fuerza de la Paz”, informó.

Y añadió que la labor legislativa de la congresista vallecaucana “es totalmente independiente”.

Roy Barreras y su esposa, Gloria Arizabaleta.
Roy Barreras y su exesposa, Gloria Arizabaleta. Foto: SEMANA

Recordó que, aunque la Fuerza de la Paz autorizó la escisión solicitada por el sector de Gloria Arizabaleta, el Consejo Nacional Electoral la negó en primera instancia, “motivo por el cual la congresista interpuso los recursos de ley para que se reconociera su derecho a contribuir una nueva opción política”.

Como consecuencia de esa decisión del CNE, “Arizabaleta solicitó a la Fuerza de la Paz el aval para aspirar nuevamente al Congreso, pero este le fue negado”, pese a que la parlamentaria hoy ocupa una curul a nombre de esa colectividad.

“La excusa de la Fuerza de la Paz fue la escisión que el Consejo Nacional Electoral rechazó. Este acto constituye una clara expresión de violencia política que busca limitar sus derechos”.

Ante esa negativa, la representante presentó una acción de tutela para la protección de su derecho fundamental a elegir y ser elegida. El amparo fue negado en primera instancia y ya fue impugnado. “La congresista seguirá defendiendo sus derechos por las vías institucionales y manteniendo su independencia política”, se lee en el oficio.

La congresista Gloria Arizabaleta.
La congresista Gloria Arizabaleta. Foto: Gloria Arizabaleta.

SEMANA trató de comunicarse con la congresista Gloria Arizabaleta, pero no fue posible. No obstante, personas cercanas a la política le dijeron a este medio que ella no está respaldando la candidatura presidencial de Roy Barreras, que están alejados y que no descartan que, posiblemente, el exembajador de Colombia en Reino Unido esté detrás de la decisión del Consejo Nacional Electoral de tumbar la lista a la Cámara por el Pacto Histórico en el Valle del Cauca porque Carlos Eduardo Arizabaleta, el hermano de su exesposa, hace parte de ella.

