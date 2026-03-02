Barranquilla

Dimar advierte sobre fuertes vientos en la Costa Caribe durante esta semana: zonas afectadas y recomendaciones oficiales

La autoridad marítima mantiene vigilancia sobre el litoral Caribe por incremento en la velocidad del viento y altura del oleaje.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

2 de marzo de 2026, 11:15 a. m.
La Dirección General Marítima advirtió sobre vientos entre 37 y 55 km/h y olas de hasta 3,5 metros en varios sectores de la Costa Caribe durante esta semana.
La Dirección General Marítima advirtió sobre vientos entre 37 y 55 km/h y olas de hasta 3,5 metros en varios sectores de la Costa Caribe durante esta semana. Foto: Getty Images

La Dirección General Marítima confirmó que las condiciones meteomarinas se intensificarán en varios sectores del Caribe colombiano durante los próximos días, con especial impacto en la navegación y las actividades costeras.

Estos avisos han sido publicados a través de comunicados oficiales en la página institucional de la entidad y en sus redes sociales. Allí se detalla la situación del viento, del oleaje y las recomendaciones para los sectores marítimos y costeros.

Prepare el paraguas: lluvias de marzo serán hasta un 41 % más fuertes que en 2025, advierte el Ideam

Vientos fuertes en el Caribe colombiano: estas son las zonas bajo alerta de Dimar

Dimar informa que, debido a la interacción de sistemas, se han generado vientos predominantes del noreste con velocidades sostenidas entre los 37 y 55 km/h, con posibilidad de ráfagas superiores.

Además, habrá presencia de olas significativas entre 2,0 m y 3,5 m en áreas marítimas costeras.

Barranquilla

Secretaría de Salud de Soledad, Atlántico, interviene popular quesera: hallan productos no aptos para el consumo

Barranquilla

“No he visto el apoyo a Iván Cepeda que reflejan las encuestas”: Ingrid Betancourt tras su visita a Barranquilla

Barranquilla

Horror en Atlántico: hallan cuerpos de dos mujeres enterrados y tapados con troncos en Malambo

Barranquilla

Rector de la Universidad del Atlántico responde a denuncia publicada por SEMANA, por presunta crisis administrativa

Barranquilla

Barranquilla reactiva rutas expresas R40 y S40 de Transmetro para aliviar congestión en hora pico

Barranquilla

El ‘novelón’ inmobiliario que sacude al exclusivo conjunto Porto Horizonte en Santa Marta: denuncian secuestro en la administración y temen millonaria estafa

Barranquilla

El ambiente en la Universidad del Atlántico está al rojo vivo: señalan que sería el nuevo fortín del Gobierno en el Caribe

Bogotá

Adiós a los trancones en punto clave de la ciudad: el anuncio del IDU que cambiará su viaje por la AutoNorte

Bogotá

Cortes de agua para este martes 3 y miércoles 4 de marzo: lista de barrios completa. ¿Está el suyo?

Tecnología

¿Es legal instalar cámaras de seguridad afuera de la casa en Colombia? Evite multas con esta guía

Se espera que estas condiciones se mantengan o se presenten de manera intermitente durante la semana, con momentos más intensos según los modelos de pronóstico oficial.

Dimar ha identificado varias áreas del litoral caribe colombiano con afectación significativa por los fuertes vientos y el oleaje:

  • Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, especialmente la zona marítima insular.
  • Costa norte continental, incluyendo departamentos y ciudades como La Guajira, Riohacha y Santa Marta.
  • Costa central del Caribe, con incidencia en Barranquilla, Cartagena y Coveñas.
  • Áreas marinas cercanas a los puertos y zonas de navegación menor.

Estas condiciones no solo elevan la intensidad del viento y las olas, sino que también pueden complicar las actividades marítimas, recreativas y de pesca artesanal.

Dimar explicó que mantiene vigilancia permanente sobre la evolución del fenómeno y que cualquier cambio significativo será informado oportunamente a través de sus comunicados oficiales.

La entidad subrayó que este tipo de condiciones es característico de la temporada seca en el Caribe, cuando los vientos alisios tienden a intensificarse.

El reporte oficial señala afectaciones en La Guajira, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde se recomienda extremar medidas de seguridad.
El reporte oficial señala afectaciones en La Guajira, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde se recomienda extremar medidas de seguridad. Foto: Imagen generada con inteligencia artificial (ChatGPT / DALL·E).

Riesgos asociados y recomendaciones de las autoridades

Las autoridades han señalado varios peligros asociados a estos cambios meteomarinos:

  • Oleaje agitado y mar de fondo: olas de entre 2,0 m y 3,5 m pueden generar rompiente fuerte en zonas costeras.
  • Dificultades para la navegación: embarcaciones menores y actividades náuticas pueden verse comprometidas por vientos sostenidos y ráfagas.
  • Riesgo para bañistas y pescadores: las condiciones marítimas adversas representan un peligro para quienes ingresan a zonas de baño o realizan labores de pesca artesanal.

La Dirección General Marítima (Dimar) ha enfatizado la importancia de adoptar medidas de seguridad y prevención para evitar incidentes durante este periodo.

La entidad recomienda consultar de manera permanente los informes meteomarinos actualizados a través de sus canales oficiales, donde publica boletines y avisos oportunos.

Asimismo, hace un llamado a extremar las medidas de seguridad en actividades náuticas, labores de pesca y navegación, especialmente en el caso de embarcaciones menores, que pueden verse más afectadas por las ráfagas y el mar agitado.

Más de Barranquilla

Así encontraron las autoridades el sitio donde comercializaban queso.

Secretaría de Salud de Soledad, Atlántico, interviene popular quesera: hallan productos no aptos para el consumo

Ingrid Betancourt aseguró que La Gran Consulta por Colombia alcanzaría los 6 millones de votos y afirmó que las elecciones del 8 de marzo son las más importantes en la historia del país.

“No he visto el apoyo a Iván Cepeda que reflejan las encuestas”: Ingrid Betancourt tras su visita a Barranquilla

Dijín, actos urgentes

Horror en Atlántico: hallan cuerpos de dos mujeres enterrados y tapados con troncos en Malambo

El rector de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo, respondió a denuncia publicada por SEMANA.

Rector de la Universidad del Atlántico responde a denuncia publicada por SEMANA, por presunta crisis administrativa

La R40 y la S40 vuelven a operar desde este lunes, facilitando los desplazamientos entre Barranquilla y Soledad en horas pico y reduciendo la congestión en el sistema masivo.

Barranquilla reactiva rutas expresas R40 y S40 de Transmetro para aliviar congestión en hora pico

ED 2275

El ‘novelón’ inmobiliario que sacude al exclusivo conjunto Porto Horizonte en Santa Marta: denuncian secuestro en la administración y temen millonaria estafa

ED 2275

El ambiente en la Universidad del Atlántico está al rojo vivo: señalan que sería el nuevo fortín del Gobierno en el Caribe

El alcalde Alejandro Char supervisa el inicio de las obras de ampliación de la calle 82, un proyecto clave para mejorar la movilidad en el norte de Barranquilla.

La calle 82 de Barranquilla se transforma con tres carriles y 200 árboles

¿Tiene deudas de impuestos con la Dian? Las facilidades para ponerse al día con los pagos

Importante anuncio de la Alcaldía de Barranquilla sobre el impuesto predial 2026

Noticias Destacadas