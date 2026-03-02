La Dirección General Marítima confirmó que las condiciones meteomarinas se intensificarán en varios sectores del Caribe colombiano durante los próximos días, con especial impacto en la navegación y las actividades costeras.

Estos avisos han sido publicados a través de comunicados oficiales en la página institucional de la entidad y en sus redes sociales. Allí se detalla la situación del viento, del oleaje y las recomendaciones para los sectores marítimos y costeros.

Dimar informa que, debido a la interacción de sistemas, se han generado vientos predominantes del noreste con velocidades sostenidas entre los 37 y 55 km/h, con posibilidad de ráfagas superiores.

Además, habrá presencia de olas significativas entre 2,0 m y 3,5 m en áreas marítimas costeras.

Se espera que estas condiciones se mantengan o se presenten de manera intermitente durante la semana, con momentos más intensos según los modelos de pronóstico oficial.

Dimar ha identificado varias áreas del litoral caribe colombiano con afectación significativa por los fuertes vientos y el oleaje:

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, especialmente la zona marítima insular.

Costa norte continental, incluyendo departamentos y ciudades como La Guajira, Riohacha y Santa Marta.

Costa central del Caribe, con incidencia en Barranquilla, Cartagena y Coveñas.

Áreas marinas cercanas a los puertos y zonas de navegación menor.

Estas condiciones no solo elevan la intensidad del viento y las olas, sino que también pueden complicar las actividades marítimas, recreativas y de pesca artesanal.

Dimar explicó que mantiene vigilancia permanente sobre la evolución del fenómeno y que cualquier cambio significativo será informado oportunamente a través de sus comunicados oficiales.

La entidad subrayó que este tipo de condiciones es característico de la temporada seca en el Caribe, cuando los vientos alisios tienden a intensificarse.

El reporte oficial señala afectaciones en La Guajira, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde se recomienda extremar medidas de seguridad. Foto: Imagen generada con inteligencia artificial (ChatGPT / DALL·E).

Riesgos asociados y recomendaciones de las autoridades

Las autoridades han señalado varios peligros asociados a estos cambios meteomarinos:

Oleaje agitado y mar de fondo: olas de entre 2,0 m y 3,5 m pueden generar rompiente fuerte en zonas costeras.

olas de entre pueden generar rompiente fuerte en zonas costeras. Dificultades para la navegación: embarcaciones menores y actividades náuticas pueden verse comprometidas por vientos sostenidos y ráfagas.

embarcaciones menores y actividades náuticas pueden verse comprometidas por vientos sostenidos y ráfagas. Riesgo para bañistas y pescadores: las condiciones marítimas adversas representan un peligro para quienes ingresan a zonas de baño o realizan labores de pesca artesanal.

La Dirección General Marítima (Dimar) ha enfatizado la importancia de adoptar medidas de seguridad y prevención para evitar incidentes durante este periodo.

La entidad recomienda consultar de manera permanente los informes meteomarinos actualizados a través de sus canales oficiales, donde publica boletines y avisos oportunos.

Asimismo, hace un llamado a extremar las medidas de seguridad en actividades náuticas, labores de pesca y navegación, especialmente en el caso de embarcaciones menores, que pueden verse más afectadas por las ráfagas y el mar agitado.