Gustavo Petro anuncia nueva categoría para evaluar a policías y pide denunciar compra de votos

El presidente Gustavo Petro lideró una nueva alocución desde Popayán. Se conoció que no pudo trasladarse hasta Bogotá, donde pensaba transmitir el mensaje, por condiciones climáticas. En esta oportunidad, el tema de conversación fue la votación programada para este 8 de marzo.

Petro empezó diciendo que los comicios han transcurrido con normalidad; afirmó que, en materia de orden público, no se han presentado hechos considerables; y habló de elecciones “pacíficas”, aunque algunos sectores han denunciado hechos de violencia, como el Centro Democrático, que alertó este martes del asesinato de uno de sus líderes en Arauca.

Petro insistió en sus dudas sobre el código fuente y el procedimiento que implementará la Registraduría para contar los votos. Para evitar irregularidades (que han sido desmentidas por todos los órganos de control), solicitó que la ciudadanía vigile el proceso electoral en todos los rincones del país.

El jefe de Estado manifestó que una de sus preocupaciones es la compra de votos, y destacó que ya se han materializado capturas por este delito en varias partes de Colombia, como en los departamentos de Antioquia, Chocó, Meta, Cauca, Sucre, Norte de Santander y La Guajira; en este último fue sorprendido uno de los escoltas del secretario de la Cámara de Representantes con una alta cantidad de dinero y publicidad de uno de los candidatos del Partido Conservador.

Petro aseguró que medirá a los comandantes de la Policía de todo el país con base en las detenciones que logren, preferiblemente en flagrancia, sobre la compra de votos: “La orden a la Policía, a sus comandantes en cada región, es capturar a todo comprador de votos en cualquier región de Colombia, de cualquiera de los partidos o de las campañas políticas que haya”.

Y concluyó: “Calificaré el buen comportamiento de los comandantes de policía regionales a través de este indicador. Usaré dos para las próximas elecciones de ascenso o de méritos, en el rango que se tenga en esas regiones. ¿Cuánto ha bajado la tasa de homicidios y cuántas capturas se hicieron sobre compradores de votos?“.