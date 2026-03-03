Política

Gustavo Petro anuncia nueva categoría para evaluar a policías y pide denunciar compra de votos

Desde Popayán, en Cauca, el jefe de Estado se refirió a la jornada electoral de este 8 de marzo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 7:35 p. m.
Gustavo Petro se dirigió a los colombianos.
Gustavo Petro se dirigió a los colombianos. Foto: Presidencia.

El presidente Gustavo Petro lideró una nueva alocución desde Popayán. Se conoció que no pudo trasladarse hasta Bogotá, donde pensaba transmitir el mensaje, por condiciones climáticas. En esta oportunidad, el tema de conversación fue la votación programada para este 8 de marzo.

Petro empezó diciendo que los comicios han transcurrido con normalidad; afirmó que, en materia de orden público, no se han presentado hechos considerables; y habló de elecciones “pacíficas”, aunque algunos sectores han denunciado hechos de violencia, como el Centro Democrático, que alertó este martes del asesinato de uno de sus líderes en Arauca.

¿Fraude electoral? Experto analiza, uno a uno, los argumentos del presidente Gustavo Petro

Petro insistió en sus dudas sobre el código fuente y el procedimiento que implementará la Registraduría para contar los votos. Para evitar irregularidades (que han sido desmentidas por todos los órganos de control), solicitó que la ciudadanía vigile el proceso electoral en todos los rincones del país.

El jefe de Estado manifestó que una de sus preocupaciones es la compra de votos, y destacó que ya se han materializado capturas por este delito en varias partes de Colombia, como en los departamentos de Antioquia, Chocó, Meta, Cauca, Sucre, Norte de Santander y La Guajira; en este último fue sorprendido uno de los escoltas del secretario de la Cámara de Representantes con una alta cantidad de dinero y publicidad de uno de los candidatos del Partido Conservador.

Política

“¿Por qué te gusta Petro?”: la pregunta de Vicky Dávila a Juan Daniel Oviedo

Política

“Rubio está equivocado”: la nueva ‘pulla’ de Gustavo Petro al secretario de Estado de Estados Unidos

Política

Consejo Nacional Electoral aprueba la fusión de la Colombia Humana y el Pacto Histórico

Política

Reaparece Germán Vargas Lleras: este es el video que genera todo tipo de comentarios. ¿Se lanzará a la Presidencia?

Política

Asesinaron a líder del Centro Democrático en Arauca: “Un golpe directo contra la democracia”

Política

Hernán Cadavid advierte las consecuencias de un posible gobierno del Pacto Histórico: “Se tomarían las cortes, la Fiscalía”

Política

César Lorduy propone proyectos para otorgar créditos a madres cabeza de familia y un salvavidas para estudiantes del Icetex

Bogotá

Alcalde Galán desmiente a Petro por comentario sobre nivel del embalse Chuza: “Presidente, no es cierto lo que usted dice”

Política

“Atacaron a una mujer por defenderme”: Gustavo Petro exigió a la Fiscalía acciones inmediatas por caso que denunció en X

Nación

Los detalles de la acusación contra otro alto funcionario del Gobierno Petro por favorecer a narcos. ¿De quién se trata?

Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reacciona a alertas de Petro sobre fraude electoral: “Hemos observado los simulacros”

Petro aseguró que medirá a los comandantes de la Policía de todo el país con base en las detenciones que logren, preferiblemente en flagrancia, sobre la compra de votos: “La orden a la Policía, a sus comandantes en cada región, es capturar a todo comprador de votos en cualquier región de Colombia, de cualquiera de los partidos o de las campañas políticas que haya”.

Y concluyó: “Calificaré el buen comportamiento de los comandantes de policía regionales a través de este indicador. Usaré dos para las próximas elecciones de ascenso o de méritos, en el rango que se tenga en esas regiones. ¿Cuánto ha bajado la tasa de homicidios y cuántas capturas se hicieron sobre compradores de votos?“.

Más de Política

Vicky Dávila y Juan Daniel Oviedo.

“¿Por qué te gusta Petro?”: la pregunta de Vicky Dávila a Juan Daniel Oviedo

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos y Gustavo Petro, presidente de Colombia

“Rubio está equivocado”: la nueva ‘pulla’ de Gustavo Petro al secretario de Estado de Estados Unidos

Evento del Pacto Histórico en Bogotá el 27 de febrero.

Consejo Nacional Electoral aprueba la fusión de la Colombia Humana y el Pacto Histórico

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras y su video divulgado este martes, 3 de marzo.

Reaparece Germán Vargas Lleras: este es el video que genera todo tipo de comentarios. ¿Se lanzará a la Presidencia?

Wilfredo Braca, líder del Centro Democrático asesinado en Arauca.

Asesinaron a líder del Centro Democrático en Arauca: “Un golpe directo contra la democracia”

Hernán Cadavid Márquez.

Hernán Cadavid advierte las consecuencias de un posible gobierno del Pacto Histórico: “Se tomarían las cortes, la Fiscalía”

La dimisión del magistrado César Lorduy no cayó bien ni siquiera en Cambio Radical, su partido.

César Lorduy propone proyectos para otorgar créditos a madres cabeza de familia y un salvavidas para estudiantes del Icetex

Jonathan Silva, candidato a la Cámara de Salvación Nacional, respalda la propuesta de Abelardo de la Espriella de reducir el Estado en un 45 por ciento.

Habla Jonathan Silva, candidato de Salvación Nacional, libra una lucha contra el cambio de género en Colombia

Los candidatos más votados de la consulta del Pacto Histórico se quedaron con la mayoría de los votos de algunos municipios apartados del país.

¿Cómo funciona la reposición de votos y cuánto cuesta cada uno?

Noticias Destacadas