Capturaron a escolta de secretario de Cámara de Representantes con elevada suma de dinero

La información que entregó la Policía sobre el caso señala que “en la vía Distracción – Cuestecitas (La Guajira), la uniformados de la institución incautaron $145 millones que, presuntamente, serían destinados a la compra de votos.
¡𝗣𝗢𝗟𝗜𝗖Í𝗔 𝗙𝗥𝗨𝗦𝗧𝗥𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗡𝗧𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗩𝗢𝗧𝗢𝗦!— General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 3, 2026
En la vía Distracción – Cuestecitas (La Guajira), la @PoliciaColombia incautó $145 millones que, presuntamente, serían destinados a la compra de votos.
El dinero fue hallado oculto en un vehículo en el… pic.twitter.com/ZAkHmeoGAA
Así mismo, dijo la Policía que: “el dinero fue hallado oculto en un vehículo en el que también se encontró propaganda política alusiva a un candidato al Senado. Los recursos estaban distribuidos en siete sobres, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento, lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales”.
Añadió la Policía que “en el procedimiento fueron capturadas dos personas, quienes deberán responder ante las autoridades competentes”.
En desarrollo.