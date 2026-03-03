Capturaron a escolta de secretario de Cámara de Representantes con elevada suma de dinero

La información que entregó la Policía sobre el caso señala que “en la vía Distracción – Cuestecitas (La Guajira), la uniformados de la institución incautaron $145 millones que, presuntamente, serían destinados a la compra de votos.

Así mismo, dijo la Policía que: “el dinero fue hallado oculto en un vehículo en el que también se encontró propaganda política alusiva a un candidato al Senado. Los recursos estaban distribuidos en siete sobres, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento, lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales”.

Añadió la Policía que “en el procedimiento fueron capturadas dos personas, quienes deberán responder ante las autoridades competentes”.

En desarrollo.