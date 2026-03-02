Inician las elecciones: abren urnas en 67 países y 1.250.846 colombianos están habilitados para votar

Comenzó una nueva jornada electoral en Colombia. Los ciudadanos que se encuentren en 67 países del mundo podrán depositar con antelación su voto al Congreso de la República y tomar partido en una de las tres consultas para seleccionar a un candidato presidencial. La guerra que tiene lugar en Medio Oriente afectará algunos puestos.

Un total de 1.250.846 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en el exterior, de los cuales 683.287 son mujeres y 567.559 son hombres, quienes podrán sufragar en 1.387 mesas de votación (del 2 al 7 de marzo) y en 1.945 mesas (el 8 de marzo), las cuales se instalarán en 253 puestos ubicados en 67 países.

Los votantes podrán acceder a tres tarjetones, de la siguiente manera:

Podrán escoger una tarjeta electoral para votar por el Senado, ya sea por la circunscripción nacional o por la circunscripción especial de comunidades indígenas.

Una tarjeta electoral para votar por la Cámara de Representantes entre la circunscripción internacional, la circunscripción especial de comunidades indígenas y la circunscripción de comunidades afrodescendientes.

De igual manera, podrán solicitarle al jurado de votación la tarjeta electoral de la consulta de precandidatos a la Presidencia de la República.

Uno de los puntos clave es que el único documento válido para ejercer el derecho al voto en Colombia y en el exterior es la cédula de ciudadanía, bien sea la amarilla con hologramas o la digital, en su versión física o en el celular. Ni el pasaporte, la libreta militar, la contraseña ni los demás documentos son válidos para sufragar.

Censo electoral en el exterior

“En la Registraduría llevamos dos años trabajando para este momento. Se inicia la jornada democrática en 67 países. Por primera vez, 37 funcionarios de la Registraduría van a prestar apoyo a los consulados con mayor número de colombianos inscritos para votar”, dijo el delegado en lo Electoral, Jaime Hernando Suárez.

Los primeros en sufragar fueron los colombianos radicados en Auckland, en Nueva Zelanda; luego se habilitaron las mesas en Canberra, Sídney, Seúl, Beijing, Hong Kong, Shanghái, Manila, Nueva Delhi, Yakarta, Tokio, Kuala Lumpur, Singapur, Hanoi, Bangkok y Guangzhou.

El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que, como consecuencia del conflicto que tiene lugar en Medio Oriente, no se abrieron las mesas de votación en Tel Aviv y Abu Dhabi. “No podrán abrirse este lunes, 2 de marzo, a las 8:00 a. m., como estaba programado”.

Se aclaró que las autoridades locales han dispuesto la suspensión de las actividades no esenciales y han instado a la población a permanecer en sus hogares como medida preventiva. “En atención a estas disposiciones y priorizando la seguridad y el bienestar de nuestros connacionales, así como del personal consular, se ha tomado la decisión de no abrir esos puestos electorales el día lunes, 2 de marzo”.