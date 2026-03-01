La Registraduría notificó que este lunes, 2 de marzo, inician las votaciones en el exterior para las elecciones de Congreso de la República y la consulta de precandidatos a la Presidencia. La jornada se extenderá por una semana.

En total, 1.250.846 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en 67 países, distribuidos en 1.945 meses. Del censo dado a conocer por la autoridad electoral, 683.287 son mujeres y 567.559 son hombres.

Estos ciudadanos podrán escoger una tarjeta electoral para votar por el Senado, ya sea por la circunscripción nacional o la circunscripción especial de comunidades indígenas.

También una tarjeta para votar por la Cámara de Representantes, entre la circunscripción internacional, la circunscripción especial de comunidades indígenas y la circunscripción de comunidades afrodescendiente.

Registraduría. Imagen de referencia. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Finalmente, la persona le podrá solicitar al jurado de votación la tarjeta electoral de la consulta de precandidatos a la presidencia, donde solo podrá votar por uno de los candidatos de las consultas.

El único documento válido para ejercer el derecho al voto en Colombia y en el exterior es la cédula de ciudadanía, bien sea la amarilla con hologramas o la digital, en su versión física o en el dispositivo móvil. Cabe aclarar que el pasaporte, la contraseña, la libreta militar y demás documentos no son válidos para sufragar.

La Registraduría agregó que los ciudadanos “pueden consultar su lugar de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Elecciones 2026’, luego en ‘Congreso de la República’ y finalizando con la opción ‘Consulta lugar de votación’”.

Los países con más votantes registrados son Estados Unidos (405.325), España (255.821), Venezuela (177.035), Canadá (63.810), Ecuador (41.753), Chile (38.536), Australia (25.693) y Francia (23.436).