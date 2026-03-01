Política

Elecciones 2026 | Este lunes inician las votaciones en el exterior. Esto es lo que debe saber

La jornada comenzará este 2 de marzo y se extenderá hasta el domingo, 8 de marzo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 10:01 a. m.
Elecciones. Imagen de referencia.
Elecciones. Imagen de referencia. Foto: Registraduría.

La Registraduría notificó que este lunes, 2 de marzo, inician las votaciones en el exterior para las elecciones de Congreso de la República y la consulta de precandidatos a la Presidencia. La jornada se extenderá por una semana.

En total, 1.250.846 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en 67 países, distribuidos en 1.945 meses. Del censo dado a conocer por la autoridad electoral, 683.287 son mujeres y 567.559 son hombres.

Registraduría puso a disposición de agrupaciones políticas el código fuente que ha criticado con dureza Gustavo Petro

Estos ciudadanos podrán escoger una tarjeta electoral para votar por el Senado, ya sea por la circunscripción nacional o la circunscripción especial de comunidades indígenas.

También una tarjeta para votar por la Cámara de Representantes, entre la circunscripción internacional, la circunscripción especial de comunidades indígenas y la circunscripción de comunidades afrodescendiente.

Política

Daniel Coronell vs. Atlas: sospechas que no sobreviven al sentido común; por Luis Angel

Política

Pacto Histórico responde a polémica por cierre de campaña en la plaza de Bolívar: productora fue la misma que usó el Gobierno en evento de salud

Política

El presidente Gustavo Petro califica como “ilegal” el ataque a Irán y plantea la creación de un “frente mundial contra la guerra”

Política

ELN habla de elecciones y ratifica cese al fuego unilateral para los comicios del 8 de marzo

Política

Daniel Briceño destapó que el Pacto pagó 478 millones en efectivo para su cierre de campaña: “Muy llamativo tener tanta plata en bolsas”

Política

Respuesta pública de AtlasIntel a las indagaciones de Daniel Coronell sobre la última encuesta

Política

Gustavo Petro confirma que Colombia buscará reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras bombardeos a Irán

Confidenciales

El mensaje de David Luna a una semana de la primera jornada electoral de 2026: “La respuesta somos todos”

Política

Así está la intención de voto para el Senado, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Confidenciales

Candidato de la Alianza Verde propone que la Educación Física sea una asignatura obligatoria en todos los colegios

La Registraduría ha explicado en diferentes instancias que todos los sectores políticos tienen garantías y que habrá acompañamiento internacional.
Registraduría. Imagen de referencia. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Finalmente, la persona le podrá solicitar al jurado de votación la tarjeta electoral de la consulta de precandidatos a la presidencia, donde solo podrá votar por uno de los candidatos de las consultas.

El único documento válido para ejercer el derecho al voto en Colombia y en el exterior es la cédula de ciudadanía, bien sea la amarilla con hologramas o la digital, en su versión física o en el dispositivo móvil. Cabe aclarar que el pasaporte, la contraseña, la libreta militar y demás documentos no son válidos para sufragar.

Registraduría suspende por violencia capacitaciones de jurados de votación en Río de Oro, Cesar

La Registraduría agregó que los ciudadanos “pueden consultar su lugar de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Elecciones 2026’, luego en ‘Congreso de la República’ y finalizando con la opción ‘Consulta lugar de votación’”.

Los países con más votantes registrados son Estados Unidos (405.325), España (255.821), Venezuela (177.035), Canadá (63.810), Ecuador (41.753), Chile (38.536), Australia (25.693) y Francia (23.436).

Más de Política

Luis Angel, experto en manejo de datos.

Daniel Coronell vs. Atlas: sospechas que no sobreviven al sentido común; por Luis Angel

Evento del Pacto Histórico en Bogotá el 27 de febrero.

Pacto Histórico responde a polémica por cierre de campaña en la plaza de Bolívar: productora fue la misma que usó el Gobierno en evento de salud

El presidente Gustavo Petro se volvió a pronunciar por el conflicto en Medio Oriente.

El presidente Gustavo Petro califica como “ilegal” el ataque a Irán y plantea la creación de un “frente mundial contra la guerra”

ELN. Imagen de referencia.

ELN habla de elecciones y ratifica cese al fuego unilateral para los comicios del 8 de marzo

Daniel Briceño destapó que el evento de cierre de la campaña a la Cámara del Pacto Histórico por Bogotá fue pagado con dinero en efectivo.

Daniel Briceño destapó que el Pacto pagó 478 millones en efectivo para su cierre de campaña: “Muy llamativo tener tanta plata en bolsas”

Respuesta pública de AtlasIntel a las indagaciones de Daniel Coronell sobre la última encuesta

El presidente Gustavo Petro nuevamente puso en duda el proceso electoral en Colombia.

Gustavo Petro confirma que Colombia buscará reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras bombardeos a Irán

El Pacto Histórico, Centro Democrático y Salvación Nacional se perfilan como los partidos con mayor intención de voto al Senado para las elecciones de este 8 de marzo.

Así está la intención de voto para el Senado, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Estefanía Colmenares.

Estefanía Colmenares, candidata al Senado: “El Centro Democrático tiene una lista de gente nueva que quiere hacer política diferente”

Noticias Destacadas