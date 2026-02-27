Registraduría puso a disposición de agrupaciones políticas el código fuente que ha criticado con dureza Gustavo Petro

Este viernes, 27 de febrero, se conoció una determinación que adoptó la Registraduría Nacional, de cara a las elecciones que vivirá el país el próximo 8 de marzo, en donde se elegirá el nuevo Congreso y se votarán las diferentes consultas presidenciales.

En ese sentido, la entidad expresó que decidió poner a disposición de las “agrupaciones políticas” el código fuente, el cual ha sido criticado constantemente el presidente de la República Gustavo Petro.

“En el marco del Programa General de Auditorías para las elecciones de Congreso y consultas presidenciales del 8 de marzo, en Bogotá ponemos a disposición de las agrupaciones políticas en las instalaciones de la Registraduría y hasta el domingo a las 5 de la tarde, el Código Fuente de los softwares de sorteo de jurados, preconteo y escrutinio”, expresó al entidad en su cuenta oficial de X.

Y agregó: “El inicio de este ejercicio de transparencia electoral cuenta con la presencia de auditores técnicos de las misiones internacionales de observación, de los entes de control y de agrupaciones políticas”.

A su turno, Jaime Hernando Suárez registrador delegado en lo electoral, entregó más detalles de la medida, la cual define los pasos para generar garantías: “Nos están acompañando la auditoría internacional, los como vieron los auditores externos también del Consejo Nacional Electoral, nos están acompañando de la OEA, hay funcionarios de la Procuraduría”.

“Pero esto se ponía a disposición sobre todo de los auditores de partidos, que es a ellos los que les estamos poniendo a disposición los códigos fuente del software de escrutinio, del software de preconteo y del software de sorteo de jurados de votación”, insistió el funcionario de la Registraduría.

En un reciente mensaje que publicó el mandatario colombiano en X, volvió a cuestionar el código fuente: “Mostró el software pero no lo auditó ningún experto de ningún partido, porque usted solo mostró unas letras y números pero no lo dejó auditar. Es tiempo de transparencia; las elecciones no son transparentes mostrando softwares, sino auditado su código fuente: sus fórmulas, por personas independientes a usted, señor registrador y a los que contrató y que hicieron el software y lo manejan: personas afiliadas a una empresa acusada de fraude electoral en Colombia y el exterior y probado su fraude en el año 2014”.

“Es decir, y a pesar del irrespeto con que han recibido nuestra dudas que son las del jefe de Estado, usted debe permitir, en el tiempo necesario, que copias del software de escrutinio se entreguen a los partidos y luego de auditados por ellos, si no hay fallas y fraudes, permitir que el día de elecciones se constate que el software que se pone en acción es el mismo auditado. Si eso no sucede señor registrador, es porque temen la auditoría y el pueblo debe movilizarse para cuidar el voto ciudadano”, puntualizó el jefe de Estado.