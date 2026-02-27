Política

Registraduría puso a disposición de agrupaciones políticas el código fuente que ha criticado con dureza Gustavo Petro

La entidad sigue avanzando en pasos para otorgar las mayores garantías para el proceso electoral del 8 de marzo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 4:46 p. m.
La Registraduría sigue avanzando en medidas para blindar de garantías las elecciones del 8 de marzo.
La Registraduría sigue avanzando en medidas para blindar de garantías las elecciones del 8 de marzo. Foto: Registraduría

Este viernes, 27 de febrero, se conoció una determinación que adoptó la Registraduría Nacional, de cara a las elecciones que vivirá el país el próximo 8 de marzo, en donde se elegirá el nuevo Congreso y se votarán las diferentes consultas presidenciales.

En ese sentido, la entidad expresó que decidió poner a disposición de las “agrupaciones políticas” el código fuente, el cual ha sido criticado constantemente el presidente de la República Gustavo Petro.

Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reacciona a alertas de Petro sobre fraude electoral: “Hemos observado los simulacros”

“En el marco del Programa General de Auditorías para las elecciones de Congreso y consultas presidenciales del 8 de marzo, en Bogotá ponemos a disposición de las agrupaciones políticas en las instalaciones de la Registraduría y hasta el domingo a las 5 de la tarde, el Código Fuente de los softwares de sorteo de jurados, preconteo y escrutinio”, expresó al entidad en su cuenta oficial de X.

Y agregó: “El inicio de este ejercicio de transparencia electoral cuenta con la presencia de auditores técnicos de las misiones internacionales de observación, de los entes de control y de agrupaciones políticas”.

Política

Gustavo Petro viajará nuevamente a EE.UU. el próximo 7 de marzo: se reveló el motivo de la visita del presidente

Política

Benildo Estupiñán, quien busca ganarle la curul afro a Polo Polo, fue franciscano y es experto en guerras híbridas: “La curul no se creó para confrontar víctimas”

Mejor Colombia

Gobernadores, regiones y gremios se unen por la paz electoral: “Es un compromiso de cada colombiano”

Política

¿Por qué salir a votar este 8 de marzo?

Política

Gustavo Petro y Álvaro Uribe: este es el mismo dolor de cabeza que comparten el Pacto Histórico y el uribismo de cara al 2026

Política

El petrismo cede por segunda vez en el CNE en busca de fusionar a Colombia Humana con el Pacto Histórico y no arruinar sus planes en 2026

Política

Se conoció el momento en que uno de los ministros de Petro no firmó la convocatoria a una asamblea constituyente: este es el video.

Política

Registraduría suspende por violencia capacitaciones de jurados de votación en Río de Oro, Cesar

Política

Gustavo Petro se va contra los gremios tras respaldo a la Registraduría: “Saben que puedo provocar la unidad del pueblo y ponerlo a pelear”

Política

Mauricio Cárdenas enciende las alarmas por los ataques de Gustavo Petro a la Registraduría: “Teme perder las elecciones”

A su turno, Jaime Hernando Suárez registrador delegado en lo electoral, entregó más detalles de la medida, la cual define los pasos para generar garantías: “Nos están acompañando la auditoría internacional, los como vieron los auditores externos también del Consejo Nacional Electoral, nos están acompañando de la OEA, hay funcionarios de la Procuraduría”.

Pero esto se ponía a disposición sobre todo de los auditores de partidos, que es a ellos los que les estamos poniendo a disposición los códigos fuente del software de escrutinio, del software de preconteo y del software de sorteo de jurados de votación”, insistió el funcionario de la Registraduría.

En un reciente mensaje que publicó el mandatario colombiano en X, volvió a cuestionar el código fuente: “Mostró el software pero no lo auditó ningún experto de ningún partido, porque usted solo mostró unas letras y números pero no lo dejó auditar. Es tiempo de transparencia; las elecciones no son transparentes mostrando softwares, sino auditado su código fuente: sus fórmulas, por personas independientes a usted, señor registrador y a los que contrató y que hicieron el software y lo manejan: personas afiliadas a una empresa acusada de fraude electoral en Colombia y el exterior y probado su fraude en el año 2014”.

El presidente Gustavo Petro tendrá que pagar una multa por no rectificar declaraciones contra el fiscal Mario Burgos. ¿De cuánto es?

“Es decir, y a pesar del irrespeto con que han recibido nuestra dudas que son las del jefe de Estado, usted debe permitir, en el tiempo necesario, que copias del software de escrutinio se entreguen a los partidos y luego de auditados por ellos, si no hay fallas y fraudes, permitir que el día de elecciones se constate que el software que se pone en acción es el mismo auditado. Si eso no sucede señor registrador, es porque temen la auditoría y el pueblo debe movilizarse para cuidar el voto ciudadano”, puntualizó el jefe de Estado.

Más de Política

El presidente Gustavo Petro alista maletas para un nuevo viaje internacional.

Gustavo Petro viajará nuevamente a EE.UU. el próximo 7 de marzo: se reveló el motivo de la visita del presidente

Benildo Estupiñán quien busca ganarle la curul afro a Miguel Polo Polo.

Benildo Estupiñán, quien busca ganarle la curul afro a Polo Polo, fue franciscano y es experto en guerras híbridas: “La curul no se creó para confrontar víctimas”

La Procuraduría busca que los colombianos vivan unas elecciones en paz y con transparencia.

Gobernadores, regiones y gremios se unen por la paz electoral: “Es un compromiso de cada colombiano”

El Congreso lo integrarán 103 senadores y 182 representantes a la Cámara.

¿Por qué salir a votar este 8 de marzo?

Paloma Valencia, Álvaro Uribe, Gustavo Petro e Iván Cepeda.

Gustavo Petro y Álvaro Uribe: este es el mismo dolor de cabeza que comparten el Pacto Histórico y el uribismo de cara al 2026

Gustavo Petro y el nuevo documento que envió Colombia Humana al Consejo Nacional Electoral.

El petrismo cede por segunda vez en el CNE en busca de fusionar a Colombia Humana con el Pacto Histórico y no arruinar sus planes en 2026

Este es el momento en que uno de los ministros no firma la planilla de la Asamblea Nacional Constituyente

Se conoció el momento en que uno de los ministros de Petro no firmó la convocatoria a una asamblea constituyente: este es el video.

En la sesión se discutieron denuncias sobre presuntas irregularidades en fondos mixtos y el manejo de recursos de regalías.

Duvalier Sánchez tendrá que eliminar polémico video que publicó sobre Dilian Francisca Toro

El esquema también incorpora mecanismos de protección como firmas digitales, registros de auditoría y entornos de ejecución restringidos.

Elecciones 2026: ¿cómo se audita y protege el código fuente del software electoral?

Noticias Destacadas