Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reacciona a alertas de Petro sobre fraude electoral: “Hemos observado los simulacros”

En El Debate, José Antonio De Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en Colombia, se pronunció.

Redacción Debate
27 de febrero de 2026, 1:25 p. m.
El presidente Gustavo Petro viene insistiendo en un presunto fraude en las próximas elecciones.
El presidente Gustavo Petro viene insistiendo en un presunto fraude en las próximas elecciones. Foto: Presidencia/Semana

En varios escenarios, el presidente Gustavo Petro ha hablado sobre un supuesto fraude electoral en las próximas elecciones en Colombia. Lo anterior ha generado una controversia institucional en el país, a pocos días de las elecciones legislativas.

En medio de la controversia que ha generado el presidente Petro, José Antonio De Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en Colombia, reaccionó a las recientes alertas que ha lanzado el jefe de Estado sobre fraude electoral.

Para empezar, De Gabriel afirmó que el sistema electoral colombiano es transparente, por lo que resaltó que existen garantías para todos los candidatos y electores.

“Hemos observado los simulacros del preconteo, es decir, de la transmisión de los resultados provisionales, esos resultados que se conocen la misma noche electoral, a las dos o tres horas del cierre de los colegios, y que funcionan de una manera extremadamente rápida en Colombia, justamente para dar certeza a la ciudadanía. Hemos visto los simulacros de preconteo y hemos visto con satisfacción que algunos de los problemas que se produjeron en 2022, la Registraduría ha tomado medidas para evitar que se reproduzcan. Medidas de claridad, sencillez, seguridad en la transmisión; en fin, algunas de las recomendaciones han sido asumidas por la Registraduría para que este proceso sea aún más confiable”, destacó en El Debate el jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en Colombia.

De Gabriel también reveló que se ha reunido con el presidente Gustavo Petro, quien le ha expuesto todas sus inquietudes, a propósito de sus recientes declaraciones sobre un supuesto fraude electoral en las próximas elecciones en Colombia.

Creemos que es dialogando, hablando, explicando las cosas, como mejor se comprenden las cosas. Todas las dudas, desde luego, nos parecen legítimas y es importante que exista voluntad de responderlas y creemos que hasta ahora la Registraduría es lo que está haciendo, que es tratar de responderlas y hay iniciativas absolutamente novedosas”, agregó.

