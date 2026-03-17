Nación

MinMinas le pagará los servicios públicos a estos colombianos; la medida se da en el marco de emergencia

El gobierno nacional estableció una serie de beneficios para los ciudadanos que se vieron afectados.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

17 de marzo de 2026, 1:53 p. m.
La medida se da en el marco del Estado de Emergencia.
La medida se da en el marco del Estado de Emergencia. Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

Luego de los desastres que dejó la temporada de lluvias en los primeros días de febrero, el Gobierno Nacional anunció un estado de emergencia en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, a través del decreto 150 de 2026.

Emergencia económica: Corte Constitucional tomará trascendental decisión en los próximos días

El decreto, que establecía el Estado de Emergencia por un periodo de 30 días, también determinó que el Gobierno asumirá el costo de los servicios públicos de los ciudadanos afectados hasta que se restablezcan las condiciones técnicas y de seguridad.

Inundaciones en Montería, Córdoba
Inundaciones en Montería, Córdoba Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

Sin embargo, esa no fue la única medida. Estas son las principales ayudas a la ciudadanía afectada en sus servicios públicos:

  • Suspensión del cobro de energía y gas para viviendas que no estén en condiciones de recibir el servicio, hasta que se restablezcan condiciones técnicas seguras.
  • No facturación del servicio de gas para usuarios cuyos inmuebles resultaron dañados por la emergencia.
  • Diferimiento de deudas por consumos previos, con plazos de pago de al menos 12 meses y hasta 36 meses en algunos casos, sin cobro de intereses.
  • Facilidades de pago para estratos 1 y 2, especialmente en la reposición de redes y conexiones internas afectadas.
Gobierno responde ante cierre de servicios de salud: “No les resulta rentable para su negocio seguir atendiendo la gente”

Estas decisiones buscan evitar que las familias damnificadas tengan que asumir costos adicionales mientras enfrentan la reconstrucción de sus hogares y la recuperación económica.

Nación

Procuraduría sanciona a funcionarios de la SIC por extralimitación de funciones en polémica visita a la Registraduría

Medellín

El fuerte reclamo de 70 alcaldes antioqueños tras señalamiento de Iván Cepeda: “Nos van a robar lo que hemos construido”

Cali

Menor de 15 años fue asesinado en medio de una riña a la salida de un reconocido colegio de Cali: compañeros serían responsables

Barranquilla

Barranquilla apuesta por los ‘Buenfluencers’: la estrategia que busca transformar a estudiantes en líderes digitales

Barranquilla

Policía descarta amenaza de explosivos en aeropuerto de Barranquilla: varios pasajeros fueron bajados de los aviones

Nación

Fuerzas Militares desplegaron misión para corroborar presencia de bombas ecuatorianas en Colombia

Bogotá

¡Gran oportunidad! Lanzan 100 becas internacionales para mujeres de Soacha y Bogotá

Bogotá

¿A 70 kilómetros por hora? Inicia importante construcción que transformaría la movilidad y conectaría a Bogotá

Bogotá

Es posible montarse desde ya en el Metro de Bogotá; esta es la forma en la que puede subirse a un vagón

Medellín

Medellín, Capital Mundial del Libro 2027: qué significa y qué implica este reconocimiento

“El objetivo es que nadie tenga que pagar energía o gas mientras intenta reconstruir su vida”, señaló el Gobierno, que también busca evitar incrementos en las tarifas durante la emergencia.

Esta ayuda es para los ciudadanos damnificados

Las ayudas están dirigidas principalmente a familias damnificadas por el fenómeno climático, especialmente aquellas que perdieron sus viviendas o que viven en zonas donde los servicios públicos fueron interrumpidos por daños en la infraestructura.

El Gobierno ha señalado que estas medidas son temporales y estarán vigentes mientras se supera la emergencia y se restablecen las condiciones normales de prestación de los servicios.

x
Diferentes entidades gubernamentales apoyaron la región tras la emergencia. Foto: Ministerio TIC

Entidades como el Fondo Nacional del Ahorro y el Icetex también han anunciado apoyos para los afectados, incluyendo facilidades en créditos de vivienda y educación.

Paralelamente, el Ministerio ha planteado iniciativas estructurales como tarifas diferenciales para usuarios vulnerables, especialmente en estratos 1 y 2, con el fin de reducir el costo del servicio eléctrico en zonas de difícil acceso o con mayores niveles de pobreza.