Suscribirse

Nación

Gobierno responde ante cierre de servicios de salud: “No les resulta rentable para su negocio seguir atendiendo la gente”

MinSalud reiteró que, al mismo tiempo que se reportan cierres, la red habilitada crece.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

25 de noviembre de 2025, 2:08 a. m.
La cartera afirmó que las clausuras no obedecen a ninguna política gubernamental.
La cartera afirmó que las clausuras no obedecen a ninguna política gubernamental. | Foto: Ministerio de Salud/Getty Images/Montaje:Semana

El Ministerio de Salud salió al paso de los continuos reportes sobre el cierre de servicios de salud en el país y atribuyó el fenómeno, de manera insistente, a decisiones empresariales.

La cartera afirmó que las clausuras “no obedecen a ninguna política gubernamental ni a una crisis estructural del sistema” y sostuvo que muchas instituciones privadas “están dejando de operar porque ya no les resulta rentable para su negocio seguir atendiendo a la gente”.

Según la Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Unips), que compila datos del Registro Especial de Prestadores de Servicios (REPS), entre enero y junio de este año se registraron 6.084 cierres de servicios, prácticamente igualando el total de 2024.

Contexto: La línea 123 de emergencias en Bogotá no dejará de existir: secretaría de Salud le responde a concejal José Cuesta

Unips y otros actores señalan que el impacto se concentra en la atención de baja y mediana complejidad: medicina general, odontología, psicología, fisioterapia, nutrición y enfermería.

Lo que dice el Gobierno

El Ministerio reitera que, al mismo tiempo que se reportan cierres, la red habilitada crece: a corte de junio de este año, Colombia contaba con 158.901 servicios habilitados (hospitales, centros de salud y consultorios) y en el primer semestre se abrieron 6.480 nuevos servicios, públicos y privados.

Contexto: Secretaría de Salud ordena retirar medicamento en centros de salud de la capital por, presuntamente, generar efectos secundarios en mujeres embarazdas

También añadieron que el proceso responde, en parte, a una corrección de un modelo que, afirma, convirtió la atención en un negocio, y afirma que la prioridad del gobierno es “el derecho de los ciudadanos sobre la rentabilidad privada”.

El Ministerio también señala que más del 80 % de las clausuras reportadas son temporales y las califica como “ajustes técnicos, remodelaciones o trámites administrativos, el equivalente a una pausa por mejoras”. En su mensaje institucional la cartera remata con una frase de cierre: “¡Porque la salud no se negocia, se defiende! Colombia tiene quien la cuide”.

Las cifras que maneja Unips dan otra lectura. En 2024 se contabilizaron 7.842 cierres frente a 5.075 aperturas, con un saldo negativo que golpeó principalmente a la mediana y baja complejidad. Ese año 380 IPS cerraron de manera definitiva y 1.831 sedes dejaron de operar.

Los departamentos más afectados en ese periodo fueron Atlántico, Cundinamarca, Valle (Cali), Nariño, Norte de Santander y Santander.

Durante el primer semestre de 2025, según el informe del REPS y Unips citado por el Ministerio de Salud, se registraron 6.480 aperturas de servicios de salud frente a 6.084 cierres, mostrando un balance levemente positivo en el total de servicios habilitados. En cuanto a las sedes de atención, se abrieron 479 mientras se cerraron 298.

Contexto: “Petrosalud”: Álvaro Uribe lanzó fuertes críticas contra Gustavo Petro por la situación del sistema de salud en Colombia

Respecto a las IPS, se habilitaron 132 y se cerraron 332, reflejando un retroceso neto en este tipo de prestadores. A corte de junio de este año, el país contaba con un total de 158.901 servicios habilitados, entre hospitales, centros de salud y consultorios.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Duván Vergara se inspiró con golazo de Juanfer Quintero: el pedido que es viral en Racing y hay fuego en Argentina

2. EE. UU. se pronuncia sobre los archivos de alias Calarcá y pide investigar los lazos del Gobierno Petro con las disidencias de las Farc

3. Luis Díaz, solo, vale más que estas selecciones clasificadas al Mundial 2026: lista de cifras asombra

4. Crece la alarma por la estrategia de Estados Unidos para sacar a Maduro del poder: “No veo un plan”

5. Fiscal Camargo reacciona al escándalo de infiltración de disidencias de las Farc en el gobierno Petro: “Resulta alarmante”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

SaludcierresMinisterio de Salud

Noticias Destacadas

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras le pidió al ministro Pedro Sánchez "proceder" con los resultados de las investigaciones que ha anunciado.

Germán Vargas Lleras hizo clara exigencia a minDefensa, Pedro Sánchez, tras escándalo sobre infiltraciones de las disidencias

Redacción Semana
La cartera afirmó que las clausuras no obedecen a ninguna política gubernamental.

Gobierno responde ante cierre de servicios de salud: “No les resulta rentable para su negocio seguir atendiendo la gente”

Vicky Dávila campaña Movimiento Valiente

Vicky Dávila le exige a Iván Mordisco entregar pruebas sobre el apoyo de las disidencias a Francia Márquez en la campaña de 2022

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.