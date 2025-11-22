“Petrosalud”: Álvaro Uribe lanzó fuertes críticas contra Gustavo Petro por la situación del sistema de salud en Colombia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez no suelta al actual mandatario Gustavo Petro.

En esta oportunidad, desde Cartagena, el líder del Centro Democrático criticó nuevamente la reforma a la salud y cómo, según él, el actual Gobierno desmejoró el sistema que no era perfecto, pero le brindaba atención a los colombianos.

“Colombia iba avanzando; por supuesto, había que hacer mejoramientos. La Ley 100. Las leyes no son cuerpos muertos, hay que mejorarlas, pero aquí no quisieron mejorarla, sino destruirla”, dijo el exmandatario.

Uribe no ahorró argumentos para concluir que el Gobierno Petro ha “destruido” a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS). Y les preguntó a los cartageneros, con los que estaba reunido, a qué EPS preferían: ‘¿Salud Total o Petrosalud?’ El público aplaudió la ironía del exmandatario. Petrosalud —a su juicio— es el modelo que pretende implementar esta administración y que busca la estatización del modelo.

De paso, Uribe lanzó una propuesta para atender la salud de los colombianos: “Hay que recuperar un sistema de aseguradores privados, públicos, cooperativos, mutualistas. Segundo, que los ciudadanos puedan afiliarse a algunos de ellos. Tercero, exigirles a esos operadores que tengan permanentemente una certificación de calidad y que la renueven constantemente”.