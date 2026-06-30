Ranking de los carros que menos fallas técnicas presentan, según importante estudio

Al momento de comprar un carro, el usuario tiene en cuenta varios aspectos: la comodidad, el precio y las ventajas ante demás unidades o modelos.

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Pero algo que destaca principalmente y que es un factor diferencial es el rendimiento del vehículo a largo plazo, ya que, tras pasar varios años, este comienza a presentar irregularidades que derivan en mantenimientos costosos o incluso en la búsqueda de un reemplazo.

Ante ello, existen varias marcas del sector que no solo ofrecen una inmensa variedad en tecnología, asistencia de conducción y beneficios, sino además una gran longevidad para resistir años de conducción sin la necesidad de realizar alguna revisión.

Para conocer la respuesta a esta pregunta, el estudio analítico J.D. Power llevó a cabo el Estudio de Confiabilidad de Vehículos de Estados Unidos.

¿Qué determinó la encuesta?

Para la encuesta de la edición de este año, el estudio le preguntó a miles de dueños de carros cuyos modelos fueran del año 2023 si durante este tiempo han tenido alguna clase de problema que haya enfrentado sus vehículos.

Para medir los resultados, se usó un indicador llamado PP100 (Problems Per 100 vehicles). A través de esto, se pudo conocer aquellas marcas y sus modelos que ofrecen menos fallas técnicas durante el pasar de los años.

El ranking sirve como guía para quienes buscan vehículos de larga vida útil. Foto: iStock

Incluso, algunas de ellas están presentes en las calles de Colombia.

De acuerdo a la encuesta, la marca de carros que presenta menores daños técnicos es nada más y nada menos que Lexus, la división de lujo de Toyota que registró un total de 151 problemas por cada 100 vehículos.

En la segunda posición, se encuentra Buick, la marca estadounidense que hace parte del grupo General Motors y que diseña unidades de lujo. Durante la encuesta, reportó 160 problemas por cada 100 vehículos.

En tercer lugar se encuentra Mini, una de las marcas que es más notable en el mercado colombiano gracias a sus modelos Mini Cooper. Los resultados de la encuesta muestran que se presentaron 168 problemas por cada 100 unidades.

Para el cuarto lugar está Cadillac, quien tuvo 175 problemas, seguida de Chevrolet, que obtuvo un total de 178 problemas.

Si bien la mayoría de los vehículos que se encuentran en esta lista se encuentran en el mercado automotor de otros países, sirve como indicador para conocer aquellos modelos que ofrecen una gran durabilidad a largo plazo, que incluso para muchos compradores es primordial en vez del diseño y precio.

Así está la tabla del top 10 de marcas de carros que tuvieron menos fallas técnicas, de acuerdo a la encuesta de J.D. Power:

Puesto Marca País Problemas por cada 100 vehículos Variación 2025 1 Lexus Japón 151 11 2 Buick Estados Unidos 160 17 3 Mini Reino Unido 168 -22 4 Cadillac Estados Unidos 175 6 5 Chevrolet Estados Unidos 178 9 6 Subaru Japón 181 -31 7 Porsche Alemania 182 -4 8 Toyota Japón 185 23 9 Kia Corea del Sur 193 -3 10 Nissan Japón 194 -21