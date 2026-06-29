Compre carro fácil y barato: SAE anunció venta de motos, camionetas y más vehículos en julio; así puede acceder

Adquirir un vehículo es uno de los anhelos que tienen millones de colombianos, que buscan mejorar su calidad de vida a través del transporte que utilizan diariamente.

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Sin embargo, dados los precios actuales de los vehículos, tanto nuevos como usados, a muchos se les complica esta tarea, por lo que buscan alternativas en las que puedan acceder a automotores más baratos. Una de las maneras es a través de la Sociedad de Activos Especiales, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y que vende vehículos desde los 2 millones de pesos.

Los interesados en adquirir un vehículo de la SAE deberán registrarse en la plataforma El Martillo, realizar un depósito de garantía y presentar su oferta. Foto: Captura portal SAE.

Es importante tener en cuenta que la tarea de la SAE es administrar los bienes que llegan a manos del Estado colombiano, tras las labores de las autoridades contra actividades ilícitas.

La SAE detalló que son varios los vehículos que están en su poder. Esta es la subasta que recientemente lanzó la entidad.

Lote de seis vehículos (Precio: $ 170′554.530)

Automóvil marca Chevrolet JOY, modelo 2023

Campero marca Renault Duster Dynamique 4X4, modelo 2015

Camioneta marca Kia New Sportage LX, modelo 2016

Camioneta marca Toyota Hilux, modelo 2006

Campero marca Hyundai Santafe GL, modelo 2007.

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Lote de tres vehículos (Precio: $ 101′067.334)

Camioneta marca Audi Q7 3.0 TDI, modelo 2008

Camioneta marca Ford ECOSPORT S, modelo 2014

Campero marca Toyota Prado Sumo, modelo 2006

Lote de cuatro vehículos: (Precio $150′580.307)

Vehículo placa WGL096 (sin marca ni modelo especificados)

Automóvil marca Kia SOLUTO, modelo 2023

Automóvil marca Mazda 3, modelo 2019

Automóvil marca Toyota Corolla, modelo 2007

La nueva subasta de la SAE incluye lotes de vehículos y camionetas de diferentes modelos, con precios base que superan los $100 millones. Foto: Kadmy - stock.adobe.com

¿Cómo adquirir los vehículos en la SAE?

Si usted está interesado en alguno de los vehículos, o los demás ofertados dentro del portal, debe seguir estos pasos:

Lo primero que debe hacer es ingresar a la plataforma El Martillo desde su sitio web oficial: www.elmartillo.com.co/inicio

Diríjase a la sección “Próximos eventos” y, en el calendario, seleccione la fecha 3 de julio de 2026. Allí encontrará el listado de carros, camionetas, motos y tractocamiones que serán subastados por la SAE.

Revise los vehículos disponibles y haga clic en la opción “Ver detalle” para conocer sus características, el estado del bien y verificar si se encuentra en exhibición.

Elija el vehículo de su interés y presione el botón “Ofertar” para iniciar el proceso de participación.

Regístrese en la plataforma con sus datos personales, en caso de que aún no tenga una cuenta creada. Si ya está registrado, puede omitir este paso.

Realice el depósito de garantía, ya sea mediante PSE o consignación bancaria. La plataforma le indicará el valor que debe consignar para poder participar en la subasta.

Presente su oferta económica por el vehículo seleccionado y espere el resultado del proceso de subasta.

La Sociedad de Activos Especiales anunció una nueva jornada de subastas de vehículos. Los interesados podrán consultar el catálogo y ofertar de manera virtual a través de la plataforma El Martillo. Foto: 123 Rf