“Dios, lo peor es que se lo cree”: le dicen a Petro tras asegurar que dejará su mandato “con el pueblo comiendo bien, bailando muy bien”

A pocos días de terminar su mandato, el presidente Gustavo Petro hizo una afirmación que no cayó bien en la representante a la Cámara, Katherine Miranda.

En un escrito en X, el jefe de Estado aseguró que una vez recibió la Presidencia de la República en 2022, encontró “un pueblo lleno de hambre” y, que ahora que termina su mandato, deja “el pueblo comiendo bien, bailando muy bien”.

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“Yo encontré un pueblo lleno de hambre cuando recibí la Presidencia; dejo mi Presidencia con el pueblo comiendo bien, bailando muy bien y jugando bien futbol y sin trampas. Lo que hay es una gran construcción social que ustedes encuentran, y lo digo así y lo reafirmo, aunque hacemos un empalme con algunos exconvictos y otras personas que son ilegítimas, porque Abelardo no ganó las elecciones en Colombia. ¿Quién lo dice? El jefe del Estado. ¿A quién? A toda la humanidad. ¿Para qué? ¡Para que nos veamos este 20 de julio en el sur de Bogotá a gritar independencia! El ciudadano estadounidense no ganó las elecciones en Colombia, lo hicieron desde un servidor con una IP en Los Ángeles, California, EE. UU., de los hermanos Bautista”, fue el mensaje completo del jefe de Estado a través de su cuenta en X.

Tras dicha publicación, la representante Miranda lo cuestionó.

“Dios, ¡¡lo peor es que se lo cree!!”, dijo la congresista en respuesta a lo dicho por el presidente Petro.

Otros internautas también cuestionaron al jefe de Estado por su afirmación en la citada red social.

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“Dictador, te derrotamos a ti y a tu títere en las urnas, como en democracia corresponde, y vamos a defender nuestro voto y las instituciones. Entregas un país quebrado y lleno de hambre, mitómano compulsivo; vas a pagar ante la justicia por la corrupción de tu gobierno. Deja de hablar tanta paja, el pueblo sigue con hambre, no invente populista de pacotilla; comiendo y bailando bien, señor presidente, ¿usted cree que en La Guajira están superbién? Más bien varios ministros y personas que pertenecen a su mandato están bailando y comiendo bien… y si el país sigue en ese endeudamiento, obvio no va a ser sostenible y no se excuse más”, le dijeron algunos internautas al presidente Petro.