Gustavo Petro aclaró que lo que se suspende es la recolección de firmas para una constituyente: “Apoyo la determinación”

El presidente de la República, Gustavo Petro, llevaba tiempo convocando a una Asamblea Nacional Constituyente, pero este jueves 4 de junio, el comité promotor de esa iniciativa decidió suspender el trámite.

Ante esa determinación, se conoció el primer pronunciamiento del mandatario colombiano. Lo hizo por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X.

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“La propuesta de Asamblea Nacional Constituyente es, por definición, del constituyente, y se levantó para profundizar las reformas laboral, pensional, de servicios públicos, de reforma a la minería y de generalización del nivel de educación en la sociedad colombiana, y buscaba llenar el vacío que el actual Congreso de la República que por un voto no permitió la consulta popular y frenó las reformas para el pueblo.

“La constituyente no tenía más objetivo que mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano y garantizar de una vez sus derechos fundamentales consignados en la Constitución de 1991.

“La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones al reflejar una profunda división ciudadana no permite que el constituyente se convoque así mismo y ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento.

“Luego, el pueblo debe primero determinar, en tranquilidad, su mayoría y definir el destino de la nación, de esa definición depende la suerte de las reformas sociales ya hechas en mi gobierno y las que aún se necesitan.

“Hoy el fascismo y el peligro no solo de la derogación de todas las conquistas sociales logradas, sino la muerte misma de la democracia y el riesgo total contra la vida— como lo ha hecho el fascismo en otros países y en otros momentos de nuestra historia— se muestra como decía Gramci, bajo la forma de los monstruos.

“En estos momentos cualquier luchador o luchadora por la vida debe unirse para detener el peligro que se cierne sobre Colombia y con ella sobre la humanidad. El fascismo siempre crece cuando crece el discurso del odio, la mentira y el miedo.

“Como persona siendo presidente he sido objeto diario y cotidiano de ese odio que proviene de los privilegiados y poderosos de siempre y hasta de poderes genocidas extranjeros. Juntarse por la vida es necesario y es la prioridad.

“Si el país llega al acuerdo nacional que propuse alrededor de las reformas sociales que necesita el pueblo, construiremos con seguridad paz y progreso para todos y todas” (sic).

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Al final del mensaje está el punto clave de Petro, quien aclaró que lo que se suspende es el proceso de recolección de firmas para convocar a una constituyente:

“Hoy la bandera de la vida y de Colombia soberana y libre es la prioridad. Apoyo la determinación que el comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente tomado al suspender el proceso de recolección de firmas. La decisión de hoy, definir su próximo gobierno, es la prioridad del constituyente, es decir del pueblo. De eso dependen las reformas sociales. Por la vida y una Colombia bella, soberana y libre” (sic).