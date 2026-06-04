El petrismo reculó sobre la idea de adelantar una asamblea nacional constituyente, una propuesta que lanzó en medio de su gobierno el presidente Gustavo Petro y que Iván Cepeda recogió como bandera para su campaña para el 2026, pero que el candidato desestimó en la segunda vuelta para ganar adeptos de otros sectores.

Tras la derrota de Iván Cepeda en primera vuelta, el Gobierno Petro echa para atrás el proyecto de la constituyente

Ante el anuncio que de que ya no adelantarán esa idea, desde la oposición han sembrado dudas pues aseguran que en el pasado Cepeda ya había cambiado de parecer, por lo que no creen en ese discurso.

“Senador Cepeda, ‘al perro no lo capan dos veces’. Ahora van a desmontarse de la constituyente que llevan promoviendo los últimos años y para la cual recogieron firmas en todos sus actos públicos de campaña. ¡Van por la destrucción de la Constitución!“, criticó el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático.

“Firmaron en mármol que no habría constituyente. Lo dijeron una y otra vez. Y aun así intentaron convocarla. Cuando la palabra empeña una cosa y los hechos demuestran otra, el problema ya no es político es de credibilidad. Por eso los derrotaron en primera y en segunda será igual. Los colombianos no pueden seguir cayendo en el juego de Iván Cepeda y Gustavo Petro”, dijo Cristian Garcés, congresista de esa bancada.

Iván Cepeda anunciaría su cambio de parecer sobre la constituyente. Foto: Alejandro Acosta

Por su parte, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, también dudó de ese cambio de parecer. “Difícil creerle a este comité. ¿Dónde está el agresivo ministro de trabajo Antonio Sanguino? Él, desde su cargo, usando y abusando de recursos públicos ha sido el incendiario promotor de la constituyente ¿Alguien lo ha oído retractarse?“, cuestionó.

La representante Katherine Miranda, de esa misma bancada, considera que más allá del anuncio que se espera que haga Cepeda sobre el tema en las próximas horas, Petro seguiría adelante con esa tesis.

“Petro seguirá con su constituyente, independientemente de lo que diga su candidato Cepeda. Ingenuos si, cómplices no”, criticó.

El presidente Gustavo Petro había insistido en la idea de una asamblea nacional constituyente. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En las últimas horas, el Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente anunció que desisten de esa idea. “Luego de un proceso de reflexión colectiva sobre la coyuntura nacional o el momento político que atraviesa Colombia, informamos a la ciudadanía y a las organizaciones sociales y políticas, que hemos decidido detener el proceso de recolección de firmas y retirar el proyecto de convocatoria de una asamblea nacional constituyente”, anunciaron.

Según detallaron, esa decisión corresponde a una la lectura de las condiciones políticas actuales y con el propósito de concentrar esfuerzos en la “construcción de consensos amplios que permitan defender la democracia y consolidar una gran alianza por la vida”.