Real Madrid se hunde antes de enfrentar al Bayern por Champions y Girona lo aleja del Barcelona: así va LaLiga

Real Madrid vive unos días claves de la temporada en Europa, donde puede seguir en competencia en los dos frentes o todo se le podría ir al piso. Luego de la derrota ante el Bayern Múnich por la ida de los cuartos de final de la Champions League, llegó la hora de volver a LaLiga y se vio cara a cara con el Girona, un club que se mueve por la zona media-baja de la tabla de posiciones.

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Este partido ante el Girona correspondió a la fecha 31 de LaLiga y fue en el Santiago Bernabéu. Es decir que en la semana, por Champions y por el torneo local, Real Madrid no salió de su casa y afrontó dos serios compromisos que pueden definir su futuro para el remate de temporada. Tras perder ante el Bayern Múnich de Luis Díaz en días pasados (2-1) y ahora con la obligación de remontar en Alemania la próxima semana para no quedar eliminado en la Champions League, Girona se convirtió en su nuevo verdugo.

Básicamente, las cosas al Madrid se le fueron al abismo y el cargo de Álvaro Arbeloa comienza a ser visto con pinzas y se miran cuáles son los candidatos para su reemplazo. Es que lo que se está viendo es un alejamiento en los dos frentes y puede quedarse sin ningún título en esta temporada. No pudo con Girona y las cosas también se complican en LaLiga.

Álvaro Arbeloa con Mbappé. Foto: Europa Press via Getty Images

Un gol de Federico Valverde al minuto 51 le estaba dando la tranquilidad al Real Madrid. El volante uruguayo se sigue consolidando en el primer equipo como alguien fundamental en el mediocampo, pero también en sus funciones ‘box to box’, donde se le está facilitando finalizar con gol. Un jugador moderno que es un revulsivo y que, en algunos casos, le salva la patria a Álvaro Arbeloa.

Girona le empata al Madrid y lo complica

Minutos después, al 62′, Real Madrid fue incapaz de administrar el marcador y Thomas Lemar empató (1-1), para sacar un ‘puntazo’ del Santiago Bernabéu y así seguir sobreviviendo en la zona media de la tabla de posiciones e intentar meterse en zona de cupos a torneos internacionales. Una igualdad con sabor a derrota para el equipo de Álvaro Arbeloa, que ahora se concentra en la vuelta contra el Bayern Múnich.

Y es que el efecto directo de este empate es que también se aleja de LaLiga, donde su eterno rival, FC Barcelona, lidera en la tabla con 76 puntos.

Tabla de LaLiga Foto: Google

Real Madrid fue incapaz de descontar y se queda con 70, esperando el derbi catalán contra el Espanyol, donde el gigante del Camp Nou podría llegar a 79 unidades.