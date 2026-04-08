Luis Díaz confiesa cuál fue el error del Bayern Múnich tras su gol al Real Madrid: “Nos vamos con ese sinsabor”

Victoria clave e histórica en Madrid y con sabor colombiano a bordo. Bayern Múnich venció por 2-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Luis Díaz fue titular y una de las figuras del compromiso.

Gol de Luis Díaz al Real Madrid: el guajiro silenció al Santiago Bernabéu en Champions League

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Y es que Lucho no solo fue titular con el Bayern Múnich, sino que también se reportó con una gran actuación: anotó el primer gol de la noche en España, al minuto 41′, tras un destacado pase filtrado por parte de Serge Gnabry. El guajiro mostró sus cualidades y castigó al Real Madrid, que era inferior al gigante alemán en ese tramo del juego.

Con ese 1-0, gracias a Lucho, se fueron al descanso y las alarmas empezaron a estar encendidas en el Real Madrid. Salir en busca del empate o la remontada, para la segunda mitad, era obligación para los merengues. Reto que se vio bastante complejo y los alemanes seguían con el dominio de la pelota.

Luis Díaz, el hombre que brilló con Bayern Múnich ante Real Madrid por Champions League. Foto: Getty Images

Bayern Múnich no bajó la marcha y siguió con el objetivo de obtener una victoria que lo dejara tranquilo para el juego de vuelta. en el Allianz Arena. Premio a su esfuerzo, apenas a los 45′, Harry Kane aumentó el marcador para dar más seguridad y sentenciar al Real Madrid en su propia casa. A los 74′, Kylian Mbappé puso el 2-1 con el que los merengues descontaron y no se van con las manos vacías delante de su afición.

Palabras de Luis Díaz tras la victoria ante Real Madrid

En la zona mixta en diálogo para ESPN, Luis Díaz habló del gol, de su buen rendimiento deportivo, de las estrategias de Vincent Kompany y se le vio muy tranquilo tras el deber cumplido en España. Eso sí, confesó que se van con un “sinsabor” por una falla que tuvieron durante los 90 minutos.

“Muy contentos por el resultado que se sacó, pero creo que nos vamos con ese sinsabor, capaz de poder haber marcado uno o dos goles más. se hizo un gran partido, el Madrid sabíamos que era un rival muy difícil y que en casa es bastante difícil llevarse un buen resultado, pero feliz por poder ayudar al equipo, por marcar”, dijo Luis Díaz en ESPN.

¡EXCLUSIVA LUIS DÍAZ EN ESPN!



"Con Kompany tenemos una idea clara"



Luis Díaz sobre el triunfo 'Bávaro' en la CHAMPIONS LEAGUE.



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Más allá de la victoria y el gol, Lucho declara que Bayern pudo haber marcado más goles y así ir encaminando la clasificación. El 2-1 deja la eliminatoria abierta para el juego de vuelta el 15 de abril en el Allianz Arena.