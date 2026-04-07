La publicación de la Champions League por el golazo de Luis Díaz al Real Madrid en la Champions: definición perfecta

Un guajiro es el personaje principal en el Santiago Bernabéu y se habla de él en el mundo luego del golazo que le marcó al Real Madrid en el partido de ida por los cuartos de final de la Champions League. Lucho abrió el marcador y dejó pálido al ‘Merengue’, que ahora deberá remontar el marcador en Alemania para no quedar eliminado.

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Un golazo al minuto 41 tras un pase perfecto de Serge Gnabry, quien se asoció con Harry Kane por el interior para dejar a Lucho cara a cara ante ante el portero Andriy Lunin. El volante colombiano definió de forma magistral para el 1-0 antes de finalizar el primer tiempo.

Real Madrid padecía y fue un recital del Bayern Múnich en el primer tiempo. Apenas comenzó el partido, el gigante alemán se hizo con las acciones del partido y fue el encargado de la posesión de la pelota y las acciones en zona ofensiva. El local solamente se dedicaba a intentar recuperar la pelota. Antes del gol del guajiro, Álvaro Carreras ya había sacado un balón de la línea.

Luis Díaz anotando a Real Madrid con Bayern Múnich en los cuartos de final ida de Champions League Foto: Getty Images

Además de eso, Kylian Mbappé y Vinicius estuvieron lejos de las posibilidades de gol y la defensa del Bayern Múnich no permitió espacios para la sorpresa del francés y el brasileño y la dupla letal. La anotación de Lucho fue suficiente para encaminar una victoria fundamental para el gigante bávaro en tierras españolas.

La Champions League sorprende a Luis Díaz

Apenas Luis Díaz anotó el gol ante Real Madrid, las cuentas oficiales de la Champions League reaccionaron en las redes sociales y lo describieron con las palabras perfectas por la magia en la definición. Una frase fue más que suficiente para llenar de elogios a Lucho en el Santiago Bernabéu.

“Luis Díaz remata una brillante jugada del Bayern”, dice la cuenta oficial de la Champions League segundos después de la celebración, exaltando al máximo el recurso que usó el volante para abrir el marcador.

Luis Díaz finishing off a brilliant Bayern move 😮‍💨#UCL pic.twitter.com/Zbpo6h6esG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 7, 2026

Tras el gol y el elogio a Luis Díaz, Bayern no bajó la marcha y siguió en busca de obtener una victoria que lo dejara más tranquilo para el juego de vuelta. Premio a su esfuerzo, apenas a los 45′, Harry Kane aumentó el marcador y aumentaba la preocupación en Real Madrid antes del pitazo del árbitro.

Pese al dominio del Bayern, a los 74′, Kylian Mbappé puso el 2-1 con el que el Madrid descontó y no se van con las manos vacías delante de su afición. Ese resultó siendo el marcador definitivo y pinta vibrante la vuelta en Múnich, donde Lucho apunta a ser otra vez protagonista.