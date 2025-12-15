El máximo mandatario de los Estados Unidos dijo este lunes 15 de diciembre de 2025 que considera reclasificar el cannabis, para que sea catalogado como una droga menos peligrosa.

El presidente, Donald Trump, anunció a la prensa: “Mucha gente quiere que se lleve a cabo la reclasificación, porque ello daría lugar a una gran cantidad de investigaciones que no se pueden realizar a menos que se reclasifique, así que la estamos considerando seriamente“.

Con la reclasificación, se lograría que las restricciones actuales fueran más flexibles, ya que el cannabis está categorizado junto con sustancias como el LSD, el éxtasis y la heroína. Estas drogas pertenecen a la categoría Schedule 1, cuyo acceso es muy restringido, al igual que las investigaciones.

Al reclasificarlo en Schedule 3, como sería la intención de Trump, según The Washington Post, sería mucho más fácil investigarlo, lo que permitiría que más laboratorios y universidades accedan a él para estudiarlo. Actualmente, a los médicos no se les permite recetarlo o recomendarlo; sin embargo, con la iniciativa que se propone, sí se convertiría en una posibilidad.

Este intento ya lo había hecho el demócrata Joe Biden antes de dejar su mandato. En 2024 promovió la misma decisión y afirmó: “Nadie debería estar encarcelado por usar o poseer marihuana. Punto”. En ese momento se presentó la propuesta, pero no logró su objetivo antes de culminar su periodo presidencial.

Hay empresas que comercializan cannabis legalmente con fines medicinales y están sujetas a la ley 280E, que las obliga a tributar con valores más altos de lo habitual, lo cual también cambiaría con la posible recategorización.

Algunos estados ya lo tienen regularizado

En Estados Unidos, los estados tienen la autoridad para recategorizar y establecer este tipo de normas sin necesidad de que el gobierno federal lo haga. La recategorización de la marihuana ya se ha realizado en Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Misuri, Montana, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Ohio, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington. En estos estados, su uso está permitido tanto para fines recreativos como medicinales, para adultos mayores de 21 años.