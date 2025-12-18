Trump recategoriza la marihuana en Estados Unidos: este es el nuevo nivel, ¿es legal para el uso recreativo?

La medida se consideró desde 2024, el primero en proponerla fue el expresidente Joe Biden, pero fue el republicano Donald Trump el que determinó la reclasificación de la droga.

El lunes cogió fuerza la propuesta, cuando el máximo mandatario de los Estados Unidos le dio relevancia, destacando el deseo de muchas personas para que esta nueva ley se ejecute.

Trump sacude la política antidrogas: considera seriamente reclasificar la marihuana, ¿por qué?

La firma de la orden ejecutiva, por parte del presidente Donald Trump, relajaría regulaciones que limitan la investigación, sin embargo, no la legaliza en su totalidad. Trump anunció la nueva orden: “Me complace anunciar que firmaré una Orden Ejecutiva para reclasificar la marihuana de la Lista I a la Lista III, como una sustancia controlada con usos médicos legítimos".

Implicaciones de que llegue a la Lista III

La marihuana estaba catalogada en la categoría de drogas más peligrosas (Lista I), acompañada del LSD, el éxtasis y la heroína. Para ellas, la DEA exige permisos muy estrictos para la investigación científica con estas sustancias y es máximo el riesgo que hay por poseerla o distribuirla.

Al ser recategorizada la droga, se legaliza su uso médico, se legitima su valor en la salud de las personas y disminuye la carga fiscal para las empresas legales de cannabis.

Bajo la ley federal, sigue siendo ilegal la posesión y el uso recreativo de esta sustancia, es por esto que la reclasificación no elimina todas las penalizaciones federales.

Cambios en la práctica tras la recategorización

Los ensayos clínicos y la investigación médica son beneficiadas, ya que al tener esta nueva categoría, se les permitirá nuevos permisos y que estos no sean tan estrictos como venían siendo.

El uso médico es aceptado legalmente tras la determinación de Donald Trump, esta es una de las principales consecuencias positivas de la determinación, ya que le ayuda a los pacientes con cáncer en quimioterapias a disminuir náuseas, a reducir epilepsias, entre los muchos beneficios que se han descubierto.

La industria legal del cannabis también se beneficia, ya que tendrán una carga fiscal menor, lo cual los aliviaría financieramente, además de acceder a mejores servicios bancarios.

¿Será legal el uso recreativo?

El uso recreativo sigue siendo regulado por cada estado. Algunos lo autorizan y algunos no, sin embargo, federalmente no hay una autorización masiva. De los 50 estados, en 24 es legal el uso recreativo de la marihuana para los adultos mayores de 21 años.

El uso recreativo no es permitido federalmente, esta reclasificación no lo legitima. No obstante, Donald Trump no tuvo apoyo de algunos representantes de su partido. Más de 20 congresistas republicanos, estuvieron en contra, afirmaron lo siguiente: “socavaría sus firmes esfuerzos para Hacer a Estados Unidos Grande de nuevo“.

La recategorización no implica despenalización, el presidente Trump no se ha comprometido con respecto a ella, por el contrario, decidió que está con la forma en la que actualmente se maneja: cada estado maneja a su consideración si penaliza o no.