Suscribirse

Confidenciales

Alcalde de Chía le pidió al Gobierno destrabar obras de la Troncal de los Andes

El mandatario sostuvo una reunión con el Ministerio del Interior.

Redacción Semana
22 de septiembre de 2025, 10:51 p. m.
Leonardo Donoso, candidato a la Alcaldía de Chía, Cundinamarca
Leonardo Donoso, alcalde de Chía. | Foto: Leonardo Donoso

La Alcaldía de Chía y el Ministerio del Interior sostuvieron una reunión para abordar la situación de la Troncal de Los Andes, el proyecto que está en construcción desde 2019, pero cuyas obras han estado paralizadas.

“Ustedes están defendiendo sus intereses y es legítimo. Yo estoy defendiendo los de mi comunidad. Pero seamos claros: la única salida real es que el Gobierno tramite y autorice la modificación de la licencia ambiental de la Unidad Funcional 3 de la Troncal de Los Andes”, le dijo el alcalde de ese municipio, Leonardo Donoso, a ese despacho del Gobierno nacional.

Contexto: Chía restringirá el paso de camiones de carga pesada desde el 15 de octubre, y le pide al Gobierno “desengavetar” proyectos de infraestructura

El encuentro del Gobierno nacional con la administración municipal consistió en una mesa de trabajo sobre la obra de infraestructura, la alcaldía le dijo al Gobierno que la solución a ese asunto está en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Las obras de la Unidad Funcional 3 de la Troncal de los Andes han enfrentado varias demandas sustentadas en cuestiones ambientales.

“Este no es un tema de recursos, es un tema de voluntad política y celeridad administrativa. Mientras tanto, los transportadores y ciudadanos pierden más de una hora en la Avenida Pradilla, una vía de apenas 830 metros, que une a dos concesiones viales”. Eso no es calidad de vida para nadie”, consideró el alcalde de Chía.

Contexto: Transportadores, a planear ruta para ingresar a Bogotá por restricción en Chía: horarios y zonas del pico y placa para camiones

El encuentro fue liderado por el viceministerio del diálogo social y en este también participaron los transportadores de carga.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ordenan arresto contra el exinterventor del Gobierno Petro en la Nueva EPS por desacato a fallo judicial

2. Daniel Quintero invita a café a precandidatos presidenciales del Pacto Histórico después de “tormenta” con Gustavo Bolívar

3. Momento en el que un soldado arriesga su vida al encontrar depósito con explosivos en el Caquetá

4. Así reaccionó Gustavo Petro al enterarse del asesinato del cantante B-King en México

5. Santa Fe se quedaría sin técnico: aseguran que Jorge Bava tiene nuevo equipo en otro país

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ChíaMinisterio del Interior

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.