Alcalde de Chía le pidió al Gobierno destrabar obras de la Troncal de los Andes

La Alcaldía de Chía y el Ministerio del Interior sostuvieron una reunión para abordar la situación de la Troncal de Los Andes, el proyecto que está en construcción desde 2019, pero cuyas obras han estado paralizadas.

“Ustedes están defendiendo sus intereses y es legítimo. Yo estoy defendiendo los de mi comunidad. Pero seamos claros: la única salida real es que el Gobierno tramite y autorice la modificación de la licencia ambiental de la Unidad Funcional 3 de la Troncal de Los Andes”, le dijo el alcalde de ese municipio, Leonardo Donoso, a ese despacho del Gobierno nacional.

El encuentro del Gobierno nacional con la administración municipal consistió en una mesa de trabajo sobre la obra de infraestructura, la alcaldía le dijo al Gobierno que la solución a ese asunto está en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Las obras de la Unidad Funcional 3 de la Troncal de los Andes han enfrentado varias demandas sustentadas en cuestiones ambientales.

“Este no es un tema de recursos, es un tema de voluntad política y celeridad administrativa. Mientras tanto, los transportadores y ciudadanos pierden más de una hora en la Avenida Pradilla, una vía de apenas 830 metros, que une a dos concesiones viales”. Eso no es calidad de vida para nadie”, consideró el alcalde de Chía.

El encuentro fue liderado por el viceministerio del diálogo social y en este también participaron los transportadores de carga.