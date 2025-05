Transportadores, a planear ruta para ingresar a Bogotá por restricción en Chía: horarios y zonas del pico y placa para camiones

Nueva restricción de vehículos de carga en Chía. TODOS los vehículos de carga en días hábiles:

Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 4:30 p.m. a 8:30 p.m Restricción por PLACA (pares e impares) a vehículos de carga fines de semana: Sábados y domingos 6 a.m a 8:00 p.m pic.twitter.com/ibLhCbSS7g